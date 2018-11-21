Певица Максим отменила все концерты на месяц. В том числе и в Якутске

Как сообщает генеральный менеджер певицы Маргарита Соколова, концерты отменяются из-за болезни певицы, а также предстоящей операции. Сама Максим в аудиообращении в жителям Якутска сказала, что врачи не разрешают ей перелеты.

Наряду с Якутском отменен намеченный концерт в Рязани на 24 ноября, о чем размещена информация в официальной группе певицы Максим. Там же в ближайшее время появится информация и об отмене ее выступления в Якутске.

В комментариях поклонники певицы сетуют на ее участившиеся в последнее время проблемы со здоровьем и желают ей скорейшего выздоровления.

Между тем, организаторы шоу «Сердце помнит все!» заявили, что 6 декабря Максим должна была, как спецгость, исполнить всего 3 песни в преддверии часового концерта королевы диско C.C.Catch. Ее отсутствие не изменит существенным образом программу шоу-концерта.

А в программе, как и заявлено ранее:

— МЕГА выступление 🌟*C.C.Catch

-Большой розыгрыш призов‼ 🌟СУПЕР приз 🌟КВАРТИРА🏫 от Генерального партнера ООО «Строй академия»‼‼‼

— ДИСКОТЕКА с легендарными хитами всех времён ✨✨✨✨✨ Приходите и зажгите с друзьями на дискотеке «❤Сердце помнит всё❤»

https://instagram.com/cccatch_yakutsk

Справки по ☎: 702-406

WA: +7 9142702406

✔Стоимость билетов: от 1500, 2500, 3000 (танцпол), 3500₽.

❗Скидки на танцпол при коллективном заказе ❗

Билеты в кассах: КТ Центральный, ГТОиБ, Саха Акад.театр, ДК Кулаковского, ЦСП «Триумф», ТРК «Туймаада», магазины «Mister Bean»: ТЦ «Айсберг», «Дэлэй», «Экспоцентр», «Азия», «Глобус», в филиалах «Алмазкредитсервис». онлайн-кассы: https://events.tesserus.com. , http://afisha.ykt.ru/ и у общественных распространителей.

Место: ЦСП «Триумф» г. Якутск.

Время: 19:00