Певица Куннэй покинула Театр Эстрады

Сегодня, в день когда наша Республика открывает новую страницу своей жизни, в моей судьбе тоже день перемен. С сегодняшнего дня я официально завершила свою работу в Государственном Театре Эстрады РС(Я). Я проработала здесь три с половиной года. За это время мы полностью поменяли функциональную структуру театра, поставили семь музыкальных спектаклей, несколько музыкальных шоу. В бытность мою художественным руководителем были реализованы такие проекты, как спектакль "Сүрэх тэбэрин тухары", спектакль "Киристэпиэл", серия живых сольных концертов "Ырыам кута". Я горжусь нашими артистами и сотрудниками администрации, получилась мощная команда и отличные результаты! Я думаю, команда Татьяны Николаевны Чаранской продолжит путь по взятому курсу и добьется больших успехов✊🏻✊🏻✊🏻 А меня на свободу позвала моя муза, оказывается очень сложно совмещать творчество и рутинный труд. Так что будем больше петь! 🎵🎵🎵 @sakhaestrada, үүнэ-сайда тур, күндү театрым!❤️❤️❤️