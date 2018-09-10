Певица Куннэй покинула Театр Эстрады

Как сообщила сама Куннэй в Instagram, она покидает Государственный Театр Эстрады Республики Саха (Якутия), чтобы полностью окунутся в творчество:

Сегодня, в день когда наша Республика открывает новую страницу своей жизни, в моей судьбе тоже день перемен. С сегодняшнего дня я официально завершила свою работу в государственном Театре Эстрады РС(Я).

Я проработала здесь три с половиной года. За это время мы полностью поменяли функциональную структуру театра, поставили семь музыкальных спектаклей, несколько музыкальных шоу. В бытность мою художественным руководителем были реализованы такие проекты, как спектакль «Сүрэх тэбэрин тухары», спектакль «Киристэпиэл», серия живых сольных концертов «Ырыам кута».

Я горжусь нашими артистами и сотрудниками администрации, получилась мощная команда и отличные результаты! Я думаю, команда Татьяны Николаевны Чаранской продолжит путь по взятому курсу и добьется больших успехов✊🏻✊🏻✊🏻



А меня на свободу позвала моя муза, оказывается очень сложно совмещать творчество и рутинный труд. Так что будем больше петь!

🎵🎵🎵

@sakhaestrada, үүнэ-сайда тур, күндү театрым!❤️❤️❤️