Певец Айал Сильверсан выиграл премию научного фонда Антонио Менегетти

Организаторы международного конкурса молодых ученых «Премия Менегетти» объявили имена победителей. В число лауреатов вошел якутский певец, педагог по вокалу Айал Сильверсан с работой о раскрытии творческого потенциала вокалистов. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в оргкомитете конкурса.

«Премия Менегетти» выдается на научные исследования в сфере культуры и искусства, гуманитарных, естественных и социальных наук. Работа Айала Сильверсана «Раскрытие творческого потенциала вокалиста через целостный подход к феномену пения» оказалась в числе пяти победителей конкурса.

«Голос — это продукт не только голосового аппарата, а организма в целом. Методика предполагает раскрытие голоса через снятие мышечных блоков и зажимов в теле. Раскрывать весь потенциал голоса — основная цель методики. Некоторые мои ученики из городов России, США, Казахстана занимаются по скайпу. Международный фонд Менегетти поддержал в международном конкурсе наше исследование, и мы продолжим совершенствовать методику и способы развития вокально-телесного слуха», — сообщил Айал Сильверсан в комментарии для телеканала «Якутия 24».

Размер премии Антонио Менегетти составляет до 300 тысяч рублей.

Айал Сильверсан — исполнитель песен, педагог. Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных, Якутский государственный колледж культуры и искусств.