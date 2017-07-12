Петров день 2017: история, традиции, обычаи

12 июля все христиане отмечают праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. Какие традиции связаны с этим праздником, что сулят приметы в этот день и что можно, а чего нельзя делать в святой праздник – читайте в нашей статье.

Церковный праздник Петра и Павла уже давно не только религиозный праздник, а и по-настоящему народный, ведь это время после летнего солнцестояния знаменует начало жатвы и приближающуюся осень. Также в этот день, 12 июля, заканчивается Петров пост и празднуют свои именины Пети и Паши.

Петр – один из самых почитаемых святых в христианстве, который получил от Христа назначение стать основателем церкви. Именно Петр стал первым из апостолов, которому явился Христос после собственного воскресения. А вот апостол Павел – историческая личность, один из главных историков христианства, его произведения дошли и до наших дней.

Традиции и обычаи на праздник Петра и Павла

Когда-то давно люди праздновали День Петра и Павла по-особенному – накрывали обильные столы и приглашали странников и нуждающихся. Гулянки, хороводы и игры были незаменимыми элементами празднования Петрова дня. Молодые парни и девушки гадали на скорую свадьбу. Но если пара хотела устроить свадьбу именно 12 июля на праздник Петра и Павла, им не советовалось этого делать – плохой знак.

Готовясь к празднику, люди наводили порядки в своих домах и дворах, делали букеты и венки из разных полевых цветов, с которыми потом шли на церковную службу. Также в этот день пекли лепешки, которые в народе назывались мандариками, в честь путешествий по миру святых апостолов Петра и Павла. Считалось, что, если в Петров день умыться из трех ключей, вода даст силу и здоровье.

В Украине, по традиции, после окончания Петрова поста начинается сезон свадеб. Также после 12 июля можно планировать крестины малыша.

Праздник Петра и Павла 2017: что можно, а что нельзя делать в этот день

На Петра и Павла традиционно принято устраивать праздничные семейные обеды и проводить время, общаясь с близкими на природе, но купаться не рекомендуется. Женщины стараются приготовить блюда из рыбы, чтобы в их семье царила атмосфера мира и любви, ведь также считается, что Петр и Павел покровительствуют рыбакам.

На праздник Петра и Павла хозяйкам не рекомендуется заниматься домашними делами: глажку, стирку и уборку дома лучше перенести на другой день. А вот чем действительно стоит заняться, так это навестить родных, помочь больным и обездоленным, уделить время себе и своему внутреннему миру. Утром следует отправиться на службу и помолиться. А в течение всего дня не следует ругаться, думать о плохом или желать что-нибудь плохое окружающим.

День Петра и Павла: приметы

Наши предки придавали большое значение природным явлениям и знали, как трактовать любые изменения в природе. Сейчас народным приметам 12 июля придают меньше значения, но в отдельных регионах люди все равно полагаются на них.