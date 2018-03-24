Петра Алексеева «выгнали» из министерства

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «Об исполняющем обязанности первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)» Об исполняющем обязанности первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Назначить Алексеева Петра Николаевича исполняющим обязанности первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), освободив от должности первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия). Глава Республики Саха (Якутия) Е.БОРИСОВ 24 марта 2018 года № 2472 comments powered by HyperComments Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2884312

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