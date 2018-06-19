Петр Яковлев представил новую коллекцию «ПАРИЖ–CANNES. GARE DE LYON/16:35 MADEMOISELLE N.»

Время 16:30. Вокзал Gare de Lyon в центре Парижа. Через 5 минут поезд в Канны готовится вот-вот отправиться. Пассажиры неспешно занимают свои места, провожающие покидают вокзал. Перрон опустел, но поезд продолжает стоять на месте, словно ждёт кого–то.

И тут тишину пронзает стук ее каблуков. Словно яркий штрих Мане, нанесённый на серое полотно, она невольно приковывает к себе все внимание. С нежной улыбкой рассматривает толпу. Уверенной походкой скользит сквозь восхищенные взгляды мужчин. Легкий платок, небрежно накинутый на неё, спадает, оголив тонкую линию плеч, не замечая этого, она идёт к перрону, массивные серьги качаются в такт каждому шагу своей хозяйке, на голове у неё широкополая шляпа, не скрывающая холод зелёных глаз.

Наконец она находит своё место в вагоне, но оторваться от неё уже невозможно. Ее красота как мозаика меняется с каждым движением. Заняв своё место, она скинула с себя белоснежный жакет, обнажив смуглые плечи, словно кто-то рассыпал золото на ее теле. Веки полуопущены, она о чем то задумалась и каждый втайне мечтал, что возможно его заметила незнакомка, она – Mademoiselle N. Посмотрев в окно, провела тонкими изящными пальцами по стеклу, написав на нем «Je t’aime»… это было послание для того чей запах до сих пор бережно хранило ее тело, она провела пальцем по губам как сделал Он на прощание и томный вздох невольно вырвался из ее груди. Не спеша, надела солнечные очки, спрятав от посторонних взоров тоску по тому, кто так и не пришёл на этот вокзал… (Рассказ Натальи Филипповой по специальному заказу Петра Яковлева для показа).

15 июня пассажирами данного поезда стали якутяне, посетившие закрытый эксклюзивный показ лучшего модельера Якутии Петра Яковлева летней коллекции «ПАРИЖ–CANNES. GARE DE LYON/16:35 MADEMOISELLE N.», а перроном послужил атриум магазина «Л’Этуаль» в здании СахаЭкспоЦентра.

Показ посетили многие представители местного бомонда, бизнеса, родные Петра.

Мы попросили поделиться своими впечатлениями о коллекции известных посетительниц показа и самого Петра специально для ИА «Sakhalife».

Петр Яковлев: «Я очень давно хотел сделать французскую коллекцию, потому что Францию и Канны очень сильно люблю. Город Канны – это мой первый зарубеж, это было в далеком 2006 году, и с тех пор я хотел передать свои эмоции и чувства через коллекцию, но как–то не получалось. И вот спустя 12 лет наконец–то я созрел.

В данной коллекции вы можете увидеть элегантную француженку, сексуальную модель из побережья Канн, веянием цирка Де Сюлей с прекрасным шоу, французский аромат, элегантность Парижа и французских дам.

Для этой коллекции моей музой выступила несравненная Ванесса Паради. Специально подобрал фонограмму «Парк Люксембурга» Джо Дассена, по моему заказу был написан рассказ авторства Натальи Филипповой. Он рассказывает о девушке, которая вспоминает свою страстную любовь на побережье Канн…

А что касается самого мероприятия, я впервые в жизни очень доволен результатом, считаю, что это моя самая коллекция. Многие это признали. По секрету скажу, что она 100% продана».

Владлена Бурнашова – Сахая, звезда якутской эстрады: «Коллекция сногсшибательна! Вот смотри (показывает на фото – прим. авт.) – хорошо будет смотреться на мне? Хочу заказать себе такое платье у Пети для сцены».

Евгения Тимкина, II-ая «Вице–Мисс Республика Саха (Якутия)», модель показа коллекции: «Выражаю свой восторг о показе. Вся коллекция замечательна, женственна, достойна, удобна и создана с прекрасным чувством тонкого вкуса и любви к своему делу. Очень рада, что появилась такая уникальная коллекция одежды из красивых и качественных тканей, любуясь которыми приходишь в полный восторг!»

Алия Габышева, организатор мероприятий: «Показ прошел на высшем уровне, Петр как всегда поразил всех красивыми нарядами, которые по – моему там же на месте все раскупили. Очень понравился формат мероприятия – стильно, современно и по сути, ничего лишнего».