Петр Шишигин: Муниципалитеты должны быть заинтересованы в раскрытии своего туристического потенциала

Четвертая по счету дискуссионная площадка прошла в креативном кластере «Пространство» и была посвящена новой экономике. Как отметил модератор Василий ЕФИМОВ, заместитель генерального директора АО «Венчурная компания «Якутия», символично, что диалог ведется в гараже кластера «Пространство». Так в свое время начинала компания Аpplе, капитализация которой достигла одного триллиона доллара.

«В будущем и мы, надеюсь, будем вспоминать этот гараж и эту встречу как начало нечто большого», — отметил модератор.

«Экономика будет базироваться на трех китах. Первая это традиционная, которая должна быть модернизирована. Вторая экономика – инновационная. И, третья, это креативная индустрия, главное свойство которой, человеческий капитал», — заметил врио главы республики Айсен НИКОЛАЕВ.

Новую экономику разделили на три блока: информационные технологии, креативная экономика и туризм. «Туризм» начался с выступления Петра ШИШИГИНА, директора по стратегическому развитию, соучредителя ООО «ИстВинд».

«Наша рабочая площадка — это вся Якутия. Мы ведем тесное взаимодействие с муниципальными образованиями. В этом деле важно помочь понять муниципалитетам раскрыть свой туристический потенциал, чтобы они сами были заинтересованы в этом. Никто как они не знают хорошо свое родное место. А мы сможем найти им конечного покупателя, — делится Петр Шишигин. — Туризм на самом деле это весьма креативное направление. Мы дарим сказку людям, мы помогаем их мечте сбыться. В Якутию ездят не отдыхать. Отдыхать ездят на море. Сюда едут романтики. Они готовы иногда поступиться с неудобствами ради тех воспоминаний, которые они увозят.

Креативность можно использовать не только в создании имиджевых роликов, но и в создании нечто нового. Например, в Японии стали создавать вымышленных персонажей: животных или легендарных героев. Так, продукт становится более привлекательным и человек имеет возможность увести с собой воспоминание.

Еще один важный момент это отсутствие на туристических объектах и местах английского языка. Язык непременно нужен для более глубинного понимания нашего края, его истории. Только понимая суть и смысл, турист может порекомендовать знакомым или захотеть вернуться обратно».

В конце Шишигин отметил, что доволен итогами дискуссии.