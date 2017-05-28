Петр Шамаев: Молодежь – самый активный избиратель

Одним из самых посещаемых счетных участков оказался Культурный центр «Сергеляхские огни» СВФУ им.М.К.Аммосова.

По явке на 18:00 часов на этом участке проголосовали уже 3 100 человек.

Директор студенческого городка университета, лидер молодогвардейцев столицы Петр ШАМАЕВ:

— Сегодняшний день для нас настоящий праздник. Молодежь столицы соприкоснулась к истории, когда своим голосом может повлиять на действие Партии. Ведь именно молодежи дальше жить и развивать родной город, и мы сами хотим выбрать руководителя, с которым нам работать дальше.