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9 августа 2018, 12:52
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Петр Чиряев: Когда-нибудь мы увидим настоящий блокбастер по мотивам Олонхо

В Музейном комплексе «Россия — моя история» г. Якутска состоялось обсуждение дальнейших перспектив отрасли с участием врио Главы региона Айсена Николаева, создателей и хранителей культуры – деятелей театров и концертных организаций, сотрудников музеев и библиотек, издательств, специалистов домов культуры, коллективов художественной самодеятельности.

Директор АНО «Якутская республиканская киносеть» Петр Чиряев подчеркнул, что прошедшая дискуссионная площадка несомненно нужна.

«Даже по настроению дискуссии было понятно, что работники культуры соскучились по общению, многим нужно было высказаться. То, что Айсен Сергеевич Николаев вывел на первый план кино это правильно, это ещё раз доказывает, что он молодой и креативный руководитель республики. Кино в Якутии стало настоящим брэндом и его необходимо продвигать, развивать и когда-нибудь мы увидим настоящий блокбастер по мотивам Олонхо», — считает он.

Петр Чиряев рассказал, что кино в малых населенных пунктах – это не бизнес, в финансовом отношении это чаще всего невыгодно. В России порядка 160 тысяч населенных пунктов, из них 1600 имеют кинотеатры, и те в основном в крупных, в малых – кинотеатры не открывают. А в Якутии все централизовали и создали рабочую модель показа кино.

«Мы открываем десятки кинотеатров, конкретно в этом году 10 и все в районах. При этом у нас 11 районных центров остаются не кинофицированными, жители не могут сходить в кино, даже выехав в свой райцентр. С этим надо бороться, киносеть должна охватить всю нашу республику», — поделился директор.

Источник: Наталья Томская.
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