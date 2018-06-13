Петр Алексеев увольняется с поста ио первого зампреда правительства

Как стало известно, сегодня Петр Алексеев написал заявление об увольнении по собственному желанию. В статусе исполняющего обязанности он находится с марта этого года.

Петр Алексеев родился 28 ноября 1976 года в селе Бердигестях Горного района Якутской АССР.

Окончил в 1999 г. Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова с квалификацией «историк-преподаватель», «политолог», в 2002 году — юридический факультет Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова с квалификацией «юрист».