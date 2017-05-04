Песни военных лет на благотворительном концерте

Совет ветеранов РС(Я), города Якутска, Клуб Ротари Якутска приглашают в пятницу, 5 мая 2017 года на благотворительный концерт ко Дню Победы, аоторый состоится в Национальном художественном музее РС(Я), на втором этаже.
На концерте прозвучат песни военных лет в исполнении народного артиста РС(Я), лауреата международных конкурсов Григория ПЕТРОВА, лауреата международных конкурсов, отличника культуры РС(Я) Лены ЖИРКОВОЙ – Долгун Кыыhа и лауреата республиканских конкурсов Ольги ГОЛДОБИНОЙ.
Вход бесплатный.
Начало: 14-00.
Контакт: 8 -968-150-93-74.
Источник: Оргкомитет.