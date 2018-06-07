Первый визит: врио главы Якутии посетил колымские районы. И оценил разгул стихии

Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев 5 и 6 июня посетил Нижнеколымский, Среднеколымский и Верхнеколымский районы, пострадавшие от весеннего паводка. Визит на север республики стал первым после назначения Николаева на должность руководителя Якутии.

В Верхнеколымском районе пик наводнения прошел. Сильнее всего пострадали село Верхнеколымское и районный центр — поселок Зырянка. Власти подсчитывают ущерб и решают вопросы по восстановлению жилья. В поселке Зырянка от большой воды пострадали более ста жилых домов, почти половина из них официально признана аварийной — это 304 квартиры. Жители этих домов не могут претендовать на получение жилищных сертификатов. Врио главы заявил, что ветхое жилье необходимо сносить и строить новое.

«Те дома, которые по закону признаны ветхими и аварийными, нужно сносить и строить новые. В 2019-2020 годах надо уже активно строиться. В этом году начать строительство не успеваем, а людям из непригодных для жилья домов нужно как-то перезимовать. В этой связи считаю, что в поселок нужно перебросить стройотряды, которые помогут подготовить эти дома к зиме. При этом там, где есть возможность людям выдать сертификаты, надо максимально помочь в этой части, в особенности по частному жилому фонду — тем квартирам и домам, где есть документы. В этом случае люди имеют право претендовать на получение жилищного сертификата. Людям надо рассказать алгоритм их действий», — заявил Айсен Николаев на выездном совещании в Зырянке.

В Среднеколымске (райцентр Среднеколымского улуса) Николаев обратил внимание на защитную дамбу, которая спасла город от полного затопления.

«Совместными усилиями местной администрации и населения дамбу подняли на 40 сантиметров, благодаря этому большой беды удалось избежать. Теперь мы знаем, что от этого зависит степень разгула стихии, и защитную дамбу необходимо укреплять, так как впереди есть угроза второй волны паводка. Также может произойти подъем воды осенью», — сказал врио главы.

В Среднеколымске затопленной оказалась северная часть города — 96 дворов и 48 жилых домов, в которых проживают 347 человек. Врио главы поручил местным властям упорядочить выплаты компенсаций.

«Чтобы все получили помощь, необходимо работать в интересах каждого пострадавшего от паводка и, если надо, обращаться с исками в судебные органы для восстановления прав граждан», — отметил Николаев.

Министерству образования республики поручено организовать летний отдых детей из Среднеколымского улуса. «Дети должны выехать из улуса и отдохнуть в Якутске», — считает врио главы.

Ущерб от паводка в колымских районах, указал Айсен Николаев, еще не подсчитан.

«Но уже сейчас можно сказать, что ущерб составит сотни миллионов рублей. В дальнейшем ожидаем паводок в селах Аргахтаах, Сватай и Андрюшкино, расположенных на реке Алазея», — сказал он.

В перспективе, добавил Николаев, власти решат вопросы, связанные с переселением людей из затопляемой зоны.

В Нижнеколымском районе (райцентр — поселок Черский) наводнение продолжается. В Черском частично затоплен аэропорт — впервые с 1998 года. По уточненным данным, более ста человек не могут вылететь в Якутск и другие села района. Многие не попали на стыковочные рейсы из Якутска в Москву. «Я уже дал поручения министерству транспорта республики для привлечения дополнительного вертолета в Черский, также к перевозке подключим авиакомпанию „Якутия“», — заявил Айсен Николаев.

Дополнение. Первые самолеты вылетели за застрявшими пассажирами на следующий день после визита Николаева.

После вскрытия реки Алазея в ближайшее время ожидается затопление сел Сватай и Аргахтах Среднеколымского улуса и села Андрюшкино Нижнеколымского района.

В каждом колымском районе, отметил врио главы, обстановка «немного отличается». И властям необходимо оперативно решать проблемы по каждому вопросу. Самое главное, подчеркнул Айсен Николаев, — прийти на помощь каждому человеку, столкнувшемуся с сильнейшим наводнением.