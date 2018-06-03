Первый в 2018 году ысыах отметили на востоке страны

В минувшую субботу, 2 июня, национальный якутский праздник лета встречала Приморская земля.

На берегу прекрасной бухты Емар жителей, гостей краевого центра, а также всех земляков-якутян встречали многочисленная делегация Намского улуса республики, Постпредства Якутии по ДФО, молодежная студенческая ассоциация «Кэскил», а также представители общественной организации «СахаВладивосток».

В общей сложности Ысыах «Тихоокеанский» посетило свыше 300 человек. Приехали поздравить якутян представители Приморской администрации и администрации города, генеральные консулы КНР, Вьетнама, Индии и США, бизнес-сообщество, моряки-тихоокеанцы, военнослужащие-якутяне, многочисленное студенческое сообщество и многие другие.

Традиционно церемония открытия началась с испрошения у девяти Верхних божеств Айыы счастья и благополучия Алгыс для всех присутствующих людей на Ысыахе. Айаал Местников провел обряд окуривания тусулгэ, обряд поклонения Духам земли, Священному огню и божествам Айыы и завершил действо обрядом кумысопития.

Приветствовали гостей праздника Постпред Якутии по Дальнему Востоку Георгий Никонов, и.о. Главы Намского улуса Ефим Гоголев и Генеральный директор Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» Виктор Рудько-Силиванов.

Открытие завершилось массовым хороводом дружбы -Осуохаем, в котором приняли участие все присутствующие.

После традиционных обрядов наступил черед праздника.

Якутскую национальную кухню гостям праздника представил инженер-технолог ресторана «Тыгын Дархан», мастер повар России Иннокентий Тарбахов.

На сцене выступали приехавшие представить гостям культуру и богатые традиции северного народа коллективы творческой самодеятельности Намского улуса, а также артисты театра эстрады Алена Яковлева- Дива, государственного ансамбля «Туймаада» Николай Роббек и национального театра танца Георгий Слепцоа – Чазылхан.

Завершился праздник молодежной программой. Студенческая организация «Кэскил» провела конкурс на лучшее оформление тюсюлгэ, национальные спортивные состязания по четырем видам: хапса5ай, мас-рестлинг, якутские прыжки и тутум эргиир (вертушка).

С каждым годом ысыах на Приморской земле становится все более значимым культурным и общественно-политическим событием края. Это не только повод собраться вместе землякам для встречи якутского нового года, но и место консолидации межнационального мира и согласия регионов России и зарубежных стран. Место – где каждый приморчанин может прикоснуться к бескрайним просторам могучей якутской тайги, суровому краю вечной мерзлоты богатой и самобытной культуре народов Республики Саха (Якутия).