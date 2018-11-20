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Культура & Образование
20 ноября 2018, 16:09
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Первый тур «Новой звезды» с участием Kit Jah начнется 23 декабря

Регги-исполнитель Kit Jah из Якутии примет участие во всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда». Наблюдать за выступлением якутского музыканта можно будет с 23 по 30 декабря.

«В эти дни телеканал „Звезда“ покажет в эфире первый тур шоу. Полуфиналы и финал конкурса можно будет увидеть со 2 по 4 января следующего года. В этот период будет проходить голосование телезрителей», — сообщили в пресс-службе правительства республики.

Победителями конкурса станут два участника. Вручение призов пройдет в два этапа. 4 января награду получит лучший, по мнению жюри, исполнитель. 7 января объявят имя лучшего вокалиста, которого выберут зрители со всей страны, в том числе якутяне.

В этом году за победу сразятся представители 85 регионов России.

«Новая звезда» — масштабное музыкальное состязание, в котором участвуют представители всех федеральных округов РФ. Среди членов жюри — телеведущий Леонид Якубович, певица Зара, актер театра и кино Олег Масленников-Войтов, теле- и радиоведущий Юрий Николаев и композитор Максим Дунаевский.

Источник: http://news.ykt.ru/article/80088
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