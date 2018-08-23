Первый сольный концерт молодой певицы Күн в «Дикой утке»

Дорогие друзья, в эту субботу с 20 часов в пабе живой музыки «Дикая утка»@dikayautka всех ждем на первый сольный концерт молодой певицы КҮН.

Концерт будет акустическим, живой звук, новые песни, новые мелодии увидят этот мир именно в этот день!

Күн будет петь свои песни на якутском, русском, английском языках. Не только авторские песни, но и песни мировых исполнителей прозвучат в этот вечер.

В концерте примет участие молодая поэтесса Даина СЭГИР @borisovadaina со своими стихами, почти все песни Күн на ее стихи, известный соло гитарист Мичил МЕКУМЯНОВ @chillath666 (гитара), студент Казанской консерватории Игорь ЗАХАРОВ @zakharovigor_ (клавиша), студент СВФУ Виктор КЛИМОВСКИЙ @viktor_klimovskiy (акустик гитара).

Добро пожаловать в мир авторских песен КҮН. В мир песен, которых еще никто не слышал, премьер будет много. Так же на концерте будет премьера нового клипа «Музыка уонна таптал» на слова МЭХЭЭС, мелодию Күн.

Вход 300рб

Бронь столов по номеру: 26 36 13