Первый республиканский «Фестиваль бизнеса» состоялся

25 мая 2017 года в новом здании «Сахаэкспоцентра» прошел первый республиканский «Фестиваль бизнеса», посвященный Дню российского предпринимательства. На площадке «Сахаэкспоцентра» встретились предприниматели из разных районов республики от школьников и молодых инноваторов до бизнесменов с многолетним стажем. Главной частью фестиваля стала выставка местных производителей товаров и услуг.

«Фестиваль бизнеса» призван привлечь внимание к достижениям предпринимателей Республики Саха (Якутия), их вкладу в развитие экономики региона и страны, повысить статус людей, занятых в производстве отечественных товаров и услуг.

Открывая фестиваль первый заместитель председателя правительства – министр экономики республики Алексей СТРУЧКОВ сказал, что, несмотря на короткий срок становления и развития института предпринимательства, бизнес-сообщество вносит значительной вклад в развитие экономики региона.Он отметил, что Глава Якутии Егор БОРИСОВ одним из приоритетных направлений экономики определил развитие местного производства.

В рамках проведения фестиваля участники мероприятия получили возможность задать вопросы представителям органов власти и институтам поддержки предпринимательства в режиме «свободного микрофона». Обсудили вопросы продвижения товарного знака «Сделано в Якутии», стимулирования развития и рынков сбыта местного производства товаров и услуг, защиты прав предпринимателей в Якутии.

В парадном шествии по «красной дорожке» приняли участие: члены Союза строителей Якутии и Ассоциации женщин-предпринимателей Якутии, представители ателье «Кэрэ», ювелирной фирмы «Киэргэ», компании «Айгуль», АО «ЯТЭК», группы компаний «Виктория»,студенты Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова,учащиеся Диринской агрошколы из Чурапчинского улуса и МайинскойСОШ Мегино-Кангаласского районаи резиденты Технопарка «Якутия».

Президент торгово-промышленной палаты Якутии Владимир ЧЛЕНОВ поздравил всех с праздником и объявил: «Лучшим профессионалом России 2017 года» по данным госкомстата стал выпускник Технопарка «Якутия» Алексей ГОГОЛЕВ».

Алексей Романович изобрел пилораму собственной разработки «Дюпсюн», автор разработки получил патент от Федеральной службы интеллектуальной собственности. И теперь изобретение рационализатора из Усть-Алданского района будет производиться на производственных мощностях.

«Местное производство необязательно должно иметь привязку к территории. Я считаю, что местное производство – это то, что изобретено в Якутии. Отрадно, что начали продавать не только местную продукцию, но и интеллектуальный труд», — таким мнением делится директор технопарка «Якутия» Анатолий СЕМЕНОВ.

В этот день Технопарк «Якутия» предоставил консультационные услуги о деятельности Регионального центра инжиниринга и технопарка в целом. А резиденты технопарка приняли участие на выставке фестиваля.