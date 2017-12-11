Первый провал главы Томпонского улуса?

10 декабря состоялись досрочные выборы главы Баягантайского наслега Томпонского улуса. Кресло главы этого наслега стало вакантным после того, как 10 сентября Яков СТЕПАНОВ был избран главой Томпонского улуса.

На пост главы МО «Баягантайский наслег» претендовали четыре человека: Иннокентий БАЛАНОВ (самовыдвижение, начальник Томпонского филиала ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс»), Александр НИКОЛАЕВ (самовыдвижение, БОМР, пенсионер), Дмитрий ЕФИМОВ (ЕР, заведующий по организации ветеринарной организации ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии и ветеринарно- испытательной лабораторией Томпонского района») и Лена ГОЛИКОВА (самовыдвижение, главный специалист правового отдела Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я).

Как видим, «Единая Россия» выдвинула Дмитрия Будимировича, который стал победителем праймериз. Считается, что ЕФИМОВ был креатурой вновь избранного главы Томпонского улуса Якова Григорьевича, который хотел оставить на свое место преемника.

И что в итоге?

По предварительным данным, главой избрана самовыдвиженец Лена ГОЛИКОВА, за которую проголосовали 334 избирателя, что составляет 41,80% от числа принявших участие в голосовании.

Ставленник ЕР и главы улуса Дмитрий ЕФИМОВ пришел лишь вторым, со значительным отрывом от лидера — 182 голоса (22,78%).

Остальные кандидаты вышли с почти одинаковыми показателями – Александр НИКОЛАЕВ – 141 (17,65%) и Иннокентий БАЛАНОВ – 133 (16,65%).

Против всех кандидатов проголосовали 6 человек, что составило 075%.

Всего на выборы пришли 799 человек, что составляет 61,51% от числа избирателей наслега.

Это первый и публичный прокол нового главы улуса, который, как выяснилось, не контролирует даже наслег, которым еще недавно сам руководил.

И возникают вопросы к качеству проведения праймериз на местах. Неужели так трудно выявить лидеров мнений в маленьких наслегах? Почему победителями праймериз выходят угодные местной власти люди, которые с треском проигрывают на основных выборах? За качество праймериз на наслежном уровне ответственность несет районное отделение партии, руководство которого часто совпадает с руководством района.

На последней пресс-конференции главы Якутии для ведущих СМИ России, журналист ИД «Коммерсантъ» Анастасия КАРНАУХОВА поинтересовалась, почему в Якутии на последних выборах в некоторых муниципалитетах победители не представители «Единой России». В ответ Егор Борисов заметил, что он должен создавать условия для честных и прозрачных выборов. «Мы будем работать с теми, кого поддержал народ», — твердо заявил он. Об этом сообщает персональный сайт Егора Борисова.

Надо полагать, единороссы на местах стали часто проигрывать и потому, что сам праймериз стал формальным, а то и коррупционным. Единственная партия в стране проводит предварительное голосование. Демократичная процедура, которая была введена для отбора самых лучших, самых сильных, возможно, превратилась в инструмент личного влияния отдельных наместников на местах, дискредитируя партию и саму идею праймериз.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.