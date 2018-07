Первый президент Якутии высоко оценил свою землячку 👍 . Источник @nuyrguyanazamor Бүгүн сарсыарда биир баар суох Саха норуотун убаастыыр Михаил Ефимович Николаев кэлэн үлэбитин көрөн сиһилии кэпсэтэн барда. Үөрэбин, долгуйабын киэн туттабын. Ытык киһибит сыанабыл биэрэн, инники үлэбитин сайдыыбытын алҕаан барда. "Бэт дьыала! Маладьыастар!" диэн хаста да хатылаата. 😅👍 Араас улуус оҕолорун сыһыаран үлэлэтэрбитин истээт оҕолорго: "Киэн туттуохтааххыт маннык саҥа хайысхаҕа сыстан үлэлииргитин…" дьиэтэ. Долгуйан сатаан элбэҕи суруйбаппын. 😅 #СахаЧай #михаилефимовичниколаев #первыйпрезидентякутии #наставничество поддержкалыыбын диир 🙈 . #sakhalife #михаилниколаев #Нюргуяназаморщикова

