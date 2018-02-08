Первый президент Якутии Михаил Николаев просит якутян не беспокоиться

Первый президент Якутии Михаил Николаев обратился непосредственно к сетевому изданию «Sakhalife.Ru», чтобы донести до якутян достоверную информацию о своем здоровье.

Слова Михаила Ефимовича передал директор клинического центра НЦМ Альберт Васильев:

Михаил Ефимович не хочет пугать население. Просит, чтобы сильно не распространялись о том, что он находится в медучреждении.

Вначале было проведено три телемедицинских консультаций с вилюйскими коллегами. Нашими врачами, вылетевшими в Вилюйск, с 7 утра было стабилизировано его состояние и в 13:30 он был доставлен санрейсом в Якутск. Состояние было расценено как тяжелое. Мы провели диагностические мероприятия, проведен консилиум по той информации, которую мы получили в результате исследований: УЗИ, рентгенография, томография. Все указывает на обострение хронической патологии. Все необходимые лекарственные препараты, все лечение он получает в полном объеме. Будем смотреть в динамике как развиваются события.

Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии с ближайшими родственниками. Самочувствие Михаила Ефимовича средней степени тяжести, он в сознании, но немного обеспокоен своим состоянием, немного насторожен.

Напомним, Михаил Николаев находился в Вилюйском улусе в составе правительственной группы с отчетом.

Как сообщили в Минздраве республики, 8 февраля в 5 часов утра Михаил Николаев поступил в Вилюйскую ЦРБ. Там врачебным консилиумом была проведена телемедицинская консультация с Республиканским Центром Медицинских Катастроф.

Состояние оценивалось как стабильно тяжелое.