Первый президент Якутии Михаил Николаев прокомментировал назначение врио главы

Насколько мне известно, Айсен Сергеевич Николаев состоит в федеральном резерве кадров с 2010 года. За это время он прошел хорошую школу в министерстве, правительстве. Особенно свой талант организатора масс, очень вдумчивого видения развития города он проявил, будучи мэром города Якутска. Айсен Сергеевич получил фундаментальное образование в верхневилюйской физматшколе, которое продолжил в ведущем вузе страны — Московском государственном университете имени Ломоносова.

Айсен Сергеевич — очень открытый, контактный, креативный руководитель, владеющий английским языком. Именно своим талантом организатора, контактностью, креативностью он вошел в руководство всемирной организации “Объединенные города и местные власти”, объединяющей больше тысячи городов, и впоследствии стал вице-президентом этой крупнейшей международной организации — партнера ООН. Айсен Сергеевич — вдумчивый руководитель, руководитель российского масштаба, вот почему он ценится в кругу руководителей многих федеральных структур.

Когда мы смотрели по телевизору, как они беседовали с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным — это восхитило и удивило, какой непринужденный разговор двух знающих людей, которые вели беседу о дальнейшем развитии нашей республики. Я убежден, что со стороны Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Владимировича Путина Айсену Сергеевичу Николаеву будет поддержка — ведь они все ленинградцы. Я желаю ему доброго здоровья, удачи, и глубоко убежден, что жители нашей республики поддержат Айсена Сергеевича Николаева на предстоящих выборах Главы Республики Саха (Якутия).

Первый Президент Республики Саха (Якутия), Государственный советник Республики Саха (Я\кутия), М.Е.Николаев.