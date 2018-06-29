Первый претендент подал документы на выборы мэра Якутска

28 июня первым подал документы на регистрацию в качестве кандидата на должность главы городского округа город Якутск кандидат партии ЛДПР Теппор Владислав Эдуардович, сообщает РО ЛДПР. Источник: https://sakhatime.ru/politics/7213/

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