Первый поток курсантов бесплатных компьютерных курсов получил сертификаты

В рамках направления «Добровольцы столицы» Года добра, с 6 апреля на базе Молодежного центра «Тэтим», проводятся бесплатные компьютерные курсы для людей старшего возраста, пенсионеров, ветеранов тыла и труда. Компьютерные курсы проводятся добровольцами три раза в неделю.



Организаторами мероприятия являются Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска и Общественная организация «Город добра». Людей старшего возраста обучают молодые добровольцы, которые к каждому человеку стремятся найти индивидуальный подход, все подробно рассказывают, показывают и объясняют.

Обучающий курс состоит из восьми занятий, охватывающих такие темы, как навигация и поиск информации в глобальной сети интернет, общение через электронную почту, мессенджеры и социальные сети, мультимедийные развлечения.

5 мая состоялось торжественное вручение сертификатов о прохождении обучающих компьютерных курсов первому потоку курсантов. С 15 мая начались занятия для второй группы, куда были набраны 15 пенсионеров.