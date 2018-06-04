Первый полет в Амгу состоится 15 июня

4 июня авиакомпания специалисты авиакомпании «Полярные авиалинии» вылетели в поселок Амга для принятия взлетно-посадочной площадки «Амга» после весеннего паводка.

По словам заместителя коммерческого директора Атласовой Нюргустаны, авиакомпания открывает продажу билетов по данному направлению с 5 июня, первый полет планируется в пятницу, 15 июня.

Посадочная площадка готова к приему и выпуску воздушных судов типа Ан-2, Ан-3, на поле имеются соответствующие метки и ветроуказатель. Работа по восстановлению авиасообщения в районе была начата 21 января, инициатором которой стало руководство авиакомпании.

Напомним, что авиакомпания ранее заявляла график полетов Маган-Амга-Маган по понедельникам и пятницам, тариф в одну сторону составил 3500 рублей при норме бесплатного провоза багажа 10кг. Дети до 2 лет перевозятся бесплатно.