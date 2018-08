Первый пассажирский поезд в Нижнем Бестяхе😊 . Бугун бэстээххэ бастакы пассажирскай поезд кэллэ . Всех поздравляю сегодня в нашей Республике Саха исторический день прибыл первый пассажирский поезд в Нижний Бэстях! Ура товарищи👏👏👏 . Источник из присланного . #SakhaLife #событие #интересное #первыйпоезд

