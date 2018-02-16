Первый обучающий для первых «исторических» наблюдателей

Сегодня в здании администрации города Якутска состоялся первый обучающий семинар для общественных наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках столицы республики на предстоящих выборах Президента РФ. Напоминаем, в этом году впервые на выборах помимо наблюдателей от кандидатов будут работать общественные наблюдатели. По закону корпус общественных наблюдателей формируют Общественные палаты субъектов федерации.

Общественной палатой РС(Я) институт общественных наблюдателей в республике полностью сформирован. В Якутске 18 марта выйдут работать 346 общественных наблюдателей из числа общественников, выдвинутых шестью самыми крупными общественными организациями республики. На семинаре выступили заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РС(Я) Александр Власов, председатель Территориальной избирательной комиссии г. Якутска Алла Самойлова.

Со вступительным словом на семинаре выступила заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) Валентина Кириллина. Она от души поблагодарила всех первых, можно сказать, «исторических» наблюдателей. И подчеркнула, насколько важно развивать этот институт для повышения доверия к выборам у населения. Ведь общественники более независимы, чем заинтересованные наблюдатели. Они – гарант того, что выборы будут предельно честными.

Александр Васильевич обратил внимание собравшихся на новшества избирательного законодательства. Особенно на «отмену крепостного права». Именно так Председатель федерального ЦИК Элла Панфилова назвала возможность избирателям голосовать, где им удобно, а не там, где они были зарегистрированы по прописке. Своим правом голосования не по месту прописки воспользовалось в стране 616 тысяч человек. В Якутии таковых избирателей набралось около 3 тысяч человек.