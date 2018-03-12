Первый младенец в новом перинатальном!

Сегодня, 12 марта, в 12:15 ч. в новом перинатальном центре появился на свет первый младенец!

Вес новорождённого мальчика составляет 3490 грамм. Беременность и роды у матери проходили без патологий.

Сегодня новый перинатальный центр официально начал свою работу. Женская консультация распахнула свои двери первой, начав работу ещё 2 марта. Торжественное открытие перинатального центра состоится 15 марта.

Благодаря коллективу высококвалифицированных врачей -акушеров — гинекологов, врачей — неонаталогов, медицинских сестёр, а также оснащенности всем необходимым высококачественным оборудованием, новый перинатальный центр сможет обеспечивать медицинскую помощь по родовспоможению каждой жительнице республики.