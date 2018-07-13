Первый канал позвонил Антону Васильеву 👍 . Источник @biggibiggibiggibiggibiggi Может не правда. Звонили с федерального первого канала. Хотят задействовать меня в съемках документального фильма про экологию. Хотят снять как собираю мусор на не скольких локациях (город, не санкционированное место купания и т.д.). Ведущим фильма будет Елена Летучая. По возможности презентую им акцию "Доброе топливо". Как раз с экологией связана акция "Доброе топливо". Как раз задействую ребят-работников. Которые чистят дамбу. Там есть брусы, которые на дрова пойдут. И то что собрали мусор (доски и осколки деревьев) их тоже на доброе топливо реализуем. #biggibiggibiggibiggibiggi #доброетопливо #деньдоброготоплива . #sakhalife #антонвасильев #волонтер
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