Первый канал позвонил Антону Васильеву 👍 . Источник @biggibiggibiggibiggibiggi Может не правда. Звонили с федерального первого канала. Хотят задействовать меня в съемках документального фильма про экологию. Хотят снять как собираю мусор на не скольких локациях (город, не санкционированное место купания и т.д.). Ведущим фильма будет Елена Летучая. По возможности презентую им акцию "Доброе топливо". Как раз с экологией связана акция "Доброе топливо". Как раз задействую ребят-работников. Которые чистят дамбу. Там есть брусы, которые на дрова пойдут. И то что собрали мусор (доски и осколки деревьев) их тоже на доброе топливо реализуем. #biggibiggibiggibiggibiggi #доброетопливо #деньдоброготоплива . #sakhalife #антонвасильев #волонтер

A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru) on Jul 12, 2018 at 7:36am PDT