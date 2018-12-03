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Общество
3 декабря 2018, 20:50
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Встреча глав старинных городов Якутии

3 декабря в рамках Дней Среднеколымского улуса в г. Якутск, посвященных 375-летию города Среднеколымск, прошел первый Форум старинных городов Якутии. В Форуме приняли участие руководитель Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Афанасий Владимиров, народные депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Василий Местников, Любовь Явловская, заместитель исполнительного директора Совета муниципальных образований РС(Я) Василий Сапсай, главы Вилюйска, Олекминска, Верхоянска и Среднеколымска. Инициатором проведения Форума выступила администрация муниципального образования «Среднеколымский улус (район)»

Участники Совещания, обсудив выступления руководителей органов местного самоуправления,  проблемы и актуальные задачи развития исторических городов Якутии на современном этапе, отметили, что:

— Историческим городам Республики Саха (Якутия) на сегодняшний день уделяется недостаточно должное внимание, они утрачивают свою уникальность;

— подчеркивают, что выбор инновационного пути является главным приоритетом всестороннего развития малых городов;

— призывают создать благоприятные стимулирующие условия для развития инфраструктуры и экономики исторических городов.

  

Учитывая роль исторических городов Якутии в социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия), участники Форума отметили необходимость сохранения культурного, исторического наследия. Главы исторических городов решили организовать рабочую группу для создания общественного объединения «Союз исторических городов Якутии». Глава города Вилюйск Ньургустан Афанасьев предложил учредить День исторических городов Якутии.

Сегодня всем нам необходимо проанализировать свои возможности, конкурентные преимущества, о которых говорят и Глава республики, и Президент страны. Вместе с этим, перед нами стоит задача определить основные направления для развития, в том числе и для малого бизнеса, и для туризма. Поэтому так важно обратить внимание на ключевые вещи, «изюминки» — отметил в своем выступлении Глава Среднеколымского улуса Евгений Слепцов.

 

Источник: Елена Жиркова
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