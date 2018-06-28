Первый детский ысыах в Якутске прошел в Губинском округе

Не зря говорят в народе — все закладывается в детстве. Это благословенная пора, когда ребенок открыт всему новому, чист и светел душой и помыслами. Именно поэтому нам, взрослым, так важно своевременно научить ребят хорошему, воспитать в них уважение к ценностям родной страны.

Главный праздник Якутии отметили на днях в Губинском округе города Якутска. Первый детский ысыах в истории столицы республики призван показать подрастающему поколению важность сохранения национальных традиций и обычаев как шаг к познанию и идентификации народа. Это еще и день единения, потому что Республика Саха (Якутия) — многонациональный регион, где в мире и взаимном уважении живут представители многих религий и стран. Организаторами ысыаха стали Управа Губинского округа, управляющая компания «ЖКХ Губинский» и МОБУ СОШ №3, на территории которой и прошел праздник.

В этот день ни один ребенок не ушел без подарка, каждый из них принял самое активное участие в ысыахе. Это различные спортивные состязания, конкурсы «Длинная коса — девичья краса», лучший национальный костюм, праздничный концерт.

Настоящим украшением ысыаха стал смотр национальных блюд «Саламаат». Какие только шедевры якутской кухни не были выставлены на столах участников! Это как традиционные хаан, харта, жареные караси, оладьи, саламат по старинному рецепту из ржаной муки, так и настоящие арктические деликатесы из белой рыбы, тундровых ягод, разносолы и многое другое. Победа в этом конкурсе досталась семье Барашковых, которая приготовила 13 разных блюд.

Красную ленту самой длинноволосой красавицы члены жюри одели двенадцатилетней Маше Аринкиной, длина волос которой составила 12 ладоней и 4 пальца измеряющего боотура. В беге на скорость не нашли себе равных Иванов Тимур, Лукачевский Милиан и Максимов Арсен. В стрельбе из лука – Никифоров Семен и Сивцев Айхан, в перетягивании палки золото соревнований получили Звездецкий Артем, Петров Петр и Лукачевский

Милиан. Искусно вплели современные технологии в мастерство создания национальных костюмов Дарья Гончарова, Иванов Андрей и семья Устиновых.

Так завершился первый детский ысыах в Якутске – океаном улыбок, радушия и дружбы. Благодарим генерального директора управляющей компании «ЖКХ Губинский» Владислава Михайловича Дмитриева за предоставленные призы, председателя Совета многодетных семей Любовь Константиновну Стручкову, руководителя народного ансамбля танца «Сандал» Сардану Алексеевну Катакову, Ульяну Егоровну Скрябину, детские сады Губинского округа, директора МОБУ СОШ №33 Тамару Семеновну Таюрскую за организацию праздника.