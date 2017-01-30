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Культура & Образование
30 января 2017, 13:22
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Первый день учебы в Астане студентов Якутской ГСХА

Сегодня первый учебный день у студентов Якутской ГСХА в Астане. Между Якутской ГСХА и Казахским агротехническим университетом им. С.Сейфуллина летом 2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого по программе международного обмена якутские студенты прибыли на учебу в столицу Казахстана.
Столица Казахстана является воплощением мощи, динамичного развития и стабильности республики. Астана стала ярким, сильным, процветающим, объединяющим всех казахстанцев и устремленным вперед городом. Сегодня здесь, как и во всем Казахстане, проживают представители более ста национальностей. Дружба народов, взаимопонимание и солидарность – вот основа, на которой строятся Астана и новый Казахстан. Так представлена столица на официальном сайте Астаны.
Председателем Правления Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина является доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии сельскохозяйственных наук Ахылбек Кажигулович КУРИШБАЕВ. Университет один из лидеров высшего образования страны и входит в число 800 ведущих университетов мира по международному рейтингу QS и впервые в своей истории занял пятое место в национальном рейтинге по качеству образовательных программ, вошел в число 10 базовых университетов по подготовке кадров в рамках второй пятилетки ГПИИР.
Координатором проекта с казахской стороны является Центр развития международного сотрудничества полиязычного образования. Под руководством директора центра кандидата педагогических наук Салтанат МЕЙРАМОВОЙ кураторы и руководители факультетов встретили якутских ребят ранним утром воскресенья в аэропорту Астаны. Сейчас ребята размещены по общежитиям. Руководство Якутской ГСХА в поездке представляет руководитель департамента по экономико-правовому и гуманитарному образованию, кандидат философских наук Алексей ПУДОВ. Первый день пребывания был насыщенным. Для якутян была организована обзорная экскурсия.
Стоит отметить, что на неделе Якутская ГСХА ожидает приезд казахских студентов.

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Источник: Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА.
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