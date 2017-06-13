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Спорт
13 июня 2017, 12:01
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Первый Чемпионат Якутии по стрельбе из традиционного лука

Стремительно приближается очень большое и значимое спортивное событие в жизни республики — юбилейные ХХ Игры Манчаары, в спортивной программе которого пройдут соревнования по стрельбе из традиционного (национального) лука.

В преддверии Якутской Олимпиады, которую в народе называют Игры Манчаары, в минувшие выходные в г. Якутске прошел первый Чемпионат Республики Саха (Якутия)  по стрельбе из традиционного лука «Байанай бэлэҕэ», в рамках которого были разыграны лицензии на юбилейные ХХ Игры Манчаары, которые пройдут в с. Верхневилюйск с 6 по 10 июля т.г.

Отличительной чертой этого чемпионата стало то, что спортсмены должны выходить на огневой рубеж в якутской национальной одежде и стрелять из традиционных (национальных) луков у которых нет прицела и другой атрибутики современных стрелковых луков. Строгий подход к соответствию национальной одежды и луков участников чемпионата, соответствует концепции по сохранению исторического, этнического, фольклорного и культурного наследия якутов и добавляет к его спортивному статусу образовательный эффект. Также, по правилам, стрелы должны быть деревянными, с оперением на хвосте из пера птицы и деревянным набалдашником на конце стрелы.      Вместо привычных мишеней «якутские охотники» должны попасть в  мишени «Куобах (Заяц)»,  «Кус (Утка)» и «Тиин (Белка)». Турнир проводился трех категориях взрослые, ветераны и юниоры на дистанциях 40 и 30 метров.

На отборочное соревнование приехало показать свое мастерство более 200 спортсменов из 26 улусов и районов Якутии.

По накалу страстей, чемпионат Якутии ничуть не уступал крупнейшим мировым соревнованиям. Азарт, эмоции, драйв, адреналин и отчаянное стремление к победе каждого спортсмена. Так например, уверенные в своих силах мастера спорта с большим трудом вырывали победу, а в некоторых случаях и проигрывали, начинающим спортсменам, которые начали заниматься стрельбой из традиционного лука  буквально» вчера».

Кроме того, спортсмены и представители команд понимали, что идет борьба за получении путевки на Якутскую олимпиаду и каждый выстрел на вес золота. По итогам чемпионата только 16 команд смогут принять участие в ХХ Играх Манчаары.  На этих соревнованиях среди улусов и районов не было явных фаворитов, но лидеры были заранее известны и какого же было удивление, когда в списках команд получивших лицензии  не оказалось команд Нюрбинского, Жиганского, Момского, Сунтарского и Среднеколымского улусов, их место заняли «команды-темные лошадки», такие как Амгинского, Томпонского улусов и  Нерюнгринского,  Оленекского эвенкийского национальных районов.

          Ниже представлены результаты чемпионата:

Мужчины:

1 место- Балданов Балдар,  г. Якутск;

2 место-Андросов Петр, Томпонский улус;

3 место-Захаров Семен, Мегино-Кангаласский улус.

Женщины:

1 место-Фомина Дарья, Чурапчинский улус;

2 место-Жиркова Людмила, Нюрбинский улус;

3 место-Федороав Марфа, Усть-Алданский улус.

Ветераны мужчины:

1 место-Николаев Родион, Горный улус;

2 место-Елисеев Виктор, Верхневилюйский улус;

3 место-Бурцев Константин, Горный улус.

Ветераны женщины:

1 место-Харитонова Сардана, Верхневилюйский улус;

2 место-Филиппова Галина, г. Якутск;

3 место-Спиридонова Надежда, Союх студентов.

Юноши:

1 место-Петров Олег, Мегино-Кангаласский улус;

2 место-Адамов Анисий, Амгинский улус;

3 место-Яковлев Алексей, Верхневилюйский улус.

Девушки:

1 место-Маркова Анастасия, г. Якутск;

2 место-Семенова Айгылана, Верхневилюйский улус;

3 место-Степанова Аида, Вилюйск.

Список команд получившие лицензии на ХХ Игры Манчаары.

  1. Верхневилюйский улус — 1
  2. Мегино-Кангаласский улус
  3. г. Якутск
  4. Намский улус
  5. Горный улус
  6. Вилюйский улус
  7. Чурапчинский улус
  8. Хангаласский улус
  9. Томпонский улус
  10. Оленекский эвенкийский национальный район
  11. Нерюнгринский район
  12. Таттинский улус
  13. Союз студентов
  14. Амгинский улус
  15. Верхневилюйский улус -2
  16. Мирнинский район
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Источник: Иван Негнюров.
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