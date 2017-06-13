Первый Чемпионат Якутии по стрельбе из традиционного лука

Стремительно приближается очень большое и значимое спортивное событие в жизни республики — юбилейные ХХ Игры Манчаары, в спортивной программе которого пройдут соревнования по стрельбе из традиционного (национального) лука.

В преддверии Якутской Олимпиады, которую в народе называют Игры Манчаары, в минувшие выходные в г. Якутске прошел первый Чемпионат Республики Саха (Якутия) по стрельбе из традиционного лука «Байанай бэлэҕэ», в рамках которого были разыграны лицензии на юбилейные ХХ Игры Манчаары, которые пройдут в с. Верхневилюйск с 6 по 10 июля т.г.

Отличительной чертой этого чемпионата стало то, что спортсмены должны выходить на огневой рубеж в якутской национальной одежде и стрелять из традиционных (национальных) луков у которых нет прицела и другой атрибутики современных стрелковых луков. Строгий подход к соответствию национальной одежды и луков участников чемпионата, соответствует концепции по сохранению исторического, этнического, фольклорного и культурного наследия якутов и добавляет к его спортивному статусу образовательный эффект. Также, по правилам, стрелы должны быть деревянными, с оперением на хвосте из пера птицы и деревянным набалдашником на конце стрелы. Вместо привычных мишеней «якутские охотники» должны попасть в мишени «Куобах (Заяц)», «Кус (Утка)» и «Тиин (Белка)». Турнир проводился трех категориях взрослые, ветераны и юниоры на дистанциях 40 и 30 метров.

На отборочное соревнование приехало показать свое мастерство более 200 спортсменов из 26 улусов и районов Якутии.

По накалу страстей, чемпионат Якутии ничуть не уступал крупнейшим мировым соревнованиям. Азарт, эмоции, драйв, адреналин и отчаянное стремление к победе каждого спортсмена. Так например, уверенные в своих силах мастера спорта с большим трудом вырывали победу, а в некоторых случаях и проигрывали, начинающим спортсменам, которые начали заниматься стрельбой из традиционного лука буквально» вчера».

Кроме того, спортсмены и представители команд понимали, что идет борьба за получении путевки на Якутскую олимпиаду и каждый выстрел на вес золота. По итогам чемпионата только 16 команд смогут принять участие в ХХ Играх Манчаары. На этих соревнованиях среди улусов и районов не было явных фаворитов, но лидеры были заранее известны и какого же было удивление, когда в списках команд получивших лицензии не оказалось команд Нюрбинского, Жиганского, Момского, Сунтарского и Среднеколымского улусов, их место заняли «команды-темные лошадки», такие как Амгинского, Томпонского улусов и Нерюнгринского, Оленекского эвенкийского национальных районов.

Ниже представлены результаты чемпионата:

Мужчины:

1 место- Балданов Балдар, г. Якутск;

2 место-Андросов Петр, Томпонский улус;

3 место-Захаров Семен, Мегино-Кангаласский улус.

Женщины:

1 место-Фомина Дарья, Чурапчинский улус;

2 место-Жиркова Людмила, Нюрбинский улус;

3 место-Федороав Марфа, Усть-Алданский улус.

Ветераны мужчины:

1 место-Николаев Родион, Горный улус;

2 место-Елисеев Виктор, Верхневилюйский улус;

3 место-Бурцев Константин, Горный улус.

Ветераны женщины:

1 место-Харитонова Сардана, Верхневилюйский улус;

2 место-Филиппова Галина, г. Якутск;

3 место-Спиридонова Надежда, Союх студентов.

Юноши:

1 место-Петров Олег, Мегино-Кангаласский улус;

2 место-Адамов Анисий, Амгинский улус;

3 место-Яковлев Алексей, Верхневилюйский улус.

Девушки:

1 место-Маркова Анастасия, г. Якутск;

2 место-Семенова Айгылана, Верхневилюйский улус;

3 место-Степанова Аида, Вилюйск.

Список команд получившие лицензии на ХХ Игры Манчаары.

Верхневилюйский улус — 1 Мегино-Кангаласский улус г. Якутск Намский улус Горный улус Вилюйский улус Чурапчинский улус Хангаласский улус Томпонский улус Оленекский эвенкийский национальный район Нерюнгринский район Таттинский улус Союз студентов Амгинский улус Верхневилюйский улус -2 Мирнинский район