Первые зимние игры «Дети Азии» презентовали в Индонезии!

Первые зимние международные игры «Дети Азии», которые пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года в Южно-Сахалинске по восьми видам спорта, презентовали в столице Индонезии Джакарте. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил президент международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко. • «В эти дни проходят Азиатские игры в Джакарте, в рамках которых состоялась Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии. Нами представлен стенд первых зимних международных игр «Дети Азии». Сейчас уже 25 стран заявилось для участия в играх, страны начали формировать свои команды для участия в тех или иных видах спорта», — сказал Глушко. • Он отметил, что одним из зрелищных видов игр станет хоккей, потому что около десяти команд из стран Азии и шесть российских команд заявились для участия в хоккейном турнире. • «Участники зимних игр будут претендовать на право участия в юношеских Олимпийских играх 2020 года. Поэтому для стран-участников это не просто соревнования, но и смотр олимпийского резерва», — сказал Дмитрий Глушко. • Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что организаторам I Зимних международных игр «Дети Азии» в Южно-Сахалинске поможет опыт проведения летних игр в Якутии. #нвксаха #Якутия_24

