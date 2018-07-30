Первые в России: лучшие муниципальные практики Якутска

Якутск занимает лидирующую позицию в стране в решении вопросов местного самоуправления. В столице уже несколько лет успешно реализуются проекты, признанные лучшими на Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик. Среди них теплые автобусные остановки, акция «Вызов – кузов!», Единый информационный день, краудсорсинговый интернет-портал «OneClickYakutsk» и социальный центр помощи семьям «Тэрчи».

Конкурс лучших муниципальных практик стартовал в 2015 году по инициативе Всероссийского совета местного самоуправления. Председателем Якутского регионального отделения и заместителем председателя Всероссийского совета местного самоуправления по Дальневосточному федеральному округу является Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов.

Главный критерий отбора проектов — вовлечение населения в решение вопросов местного значения. По мнению организаторов, конкурс получил самые положительные отзывы муниципального сообщества Якутии. Республика стала одним из лидеров по количеству поданных заявок – были представлены 34 муниципальные практики. По итогам конкурса наши проекты стали победителями и призерами в трех номинациях. Важно, что инициатива Всероссийского совета местного самоуправления была услышана и получила поддержку на правительственном уровне, и сейчас конкурс продолжает развиваться, открывая новые лучшие практики.

Отметим, что Окружная администрация города Якутска начала реализацию социально значимого проекта «Теплая автобусная остановка» в 2014 году в рамках муниципально-частного партнерства. Проект был отмечен дипломом первой степени в номинации «Развитие коммунальной инфраструктуры» во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик.

Для Якутска теплая остановка является жизненной необходимостью. На сегодняшний день в округах и пригородных поселках открыто 19 теплых остановок. Планируется открыть еще 6 теплых остановок до конца текущего года.

Краудсорсинговый интернет-портал OneclickYakutsk стал победителем Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик в номинации «Общественный контроль и общественная оценка работы местной власти».

Портал является частью общей стратегии социально-экономического развития города Якутска до 2032 года. OneсlickYakutsk призван объединить жителей, городскую власть, муниципальные службы, экспертов в разных областях и общественные организации для решения самых важных городских проблем и задач. Основной принцип работы портала: «решение проблем одним кликом».

Проект «Социальный центр помощи семьям «Тэрчи» стал победителем Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик в номинации «Поддержка местных инициатив и самообложение». «Тэрчи» — это уникальный проект, реализуемый во взаимодействии муниципалитета и социально ориентированной некоммерческой организации, созданный при поддержке городского женсовета «Лига женщин города Якутска».

Основной деятельностью центра является оказание психолого-педагогической, юридической помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – это семьи, где один или оба родителя безработные, имеют инвалидность, либо неполные, многодетные малоимущие семьи, семьи состоящие на учете в КДН, ПДН или оставшиеся без определенного места жительства. Работа ведется со всеми членами семьи в комплексе: и с родителями, и с детьми. Такой центр является на сегодняшний день единственным не только в городе, но и в республике.

Наряду с этими проектами в числе лучших российских муниципальных практик в разные годы были отмечены экологическая акция «Вызов — кузов!» и Единый информационный день.

Единый информационный день стартовал с марта 2014 года для информированности населения о деятельности городских властей. За эти годы зарекомендовал себя успешным инструментом взаимодействия власти с населением. По итогам Всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные практики» проект вошел в пятерку лучших муниципальных практик, внедренных на территории городских округов Российской Федерации.

Единый информационный день ежемесячно проводится в округах и пригородах с участием представителей Окружной администрации города Якутска, депутатов Якутской городской Думы, членов Общественной палаты. У горожан есть возможность в открытом диалоге высказать свое мнение, задать вопросы и внести предложения.

Заброшенные автокузова долгие годы оставались одной из самых острых проблем города. С каждым годом в Якутске увеличивается количество автомашин, а число сданных в утиль было крайне низким. Городская экологическая акция «Вызов — кузов!», объявленная Окружной администрацией в 2015 году, призвана решить эту ситуацию.

Инициативу городских властей подхватили известные личности, руководители, политики, спортсмены, работники культуры, звезды якутской эстрады, принимая вызов от предыдущего участника акции. За три года участниками акции вывезено более 700 заброшенных автомобильных кузовов.

Все отмеченные лучшие муниципальные практики продолжают успешно реализовываться в городе Якутске.