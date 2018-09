Первое кадровое назначение избранного мэра Якутска

View this post on Instagram

Сегодня мой первый день в здании мэрии в качестве избранного, но еще по формальным причинам не назначенного Главы города. Официальное вступление в должность будет 17 сентября. До этого времени нужно изучить реальное положение дел. Прежде всего, хочу обратить внимание на запуск тепла. Планы, озвученные мной в виде программы, можете быть уверены, будут исполнены. Они касаются бюджета, городского ЖКХ, порядка и прозрачности во всех направлениях работы. Все в повестке. Очень интересно осознавать реальное положение дел. В какой мере это соотносится с тем, что озвучивалось в открытую. Вижу, что пишете мне активно, предлагаете идеи. Заранее извиняюсь, что не сразу все читаю. Спасибо за участие! Хочу заявить, что моим Первым заместителем будет Владимир ФЕДОРОВ. У нас нет идеи стать чиновниками в устоявшемся восприятии, будем работать на пользу городу. Намерены максимально оправдать ожидания в делах. Мы чувствуем атмосферу в Якутске после выборов – воздух пропитан вашими надеждами. Надеждами нашего работодателя. И с сегодняшнего дня мы приложим все усилия, чтобы не было разочарований.