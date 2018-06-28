Первые гости Ысыаха Олонхо

Первые гости XII Республиканского Ысыаха Олонхо-2018 оставили памятную запись в приветственной книге.
Ими стали сотрудники отдела по государственным наградам и геральдике.
«Жителям Алданского района благополучия, процветания и дальнейших успехов во благо развития нашей многонациональной Республики Саха(Якутия)», — написали они на самой первой странице, увековечив себя в истории Алданского района.
Встречу проводят актеры Алданского Театра юного зрителя.
В ночь ожидается приезд еще пяти делегаций из разных улусов и первых журналистов.
А на поляне буквально светится от счастливого предвкушения встречи с дорогими гостями мировое древо Аал Луук Мас.
Источник: Пресс-служба Алданского района.
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