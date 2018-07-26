Первые гастроли легендарного театра Камала в Якутии

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» Министерства культуры Российской Федерации.

22 и 23 августа к нам приедет с гастролями Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала. Театр Камала на сцене Саха театра представит один из самых популярных спектаклей «Зятья Гэргэри» Т.Миннуллина и премьера 112-го сезона «Пришлый» С.Гаффаровой.

22 августа, «Килмешәк/Пришлый», С.Гаффарова, режиссер Ф.Бикчантаев.

Герой спектакля «Пришлый», Накип, волею судьбы оказался после войны в Канаде и начал жизнь с чистого листа. В небольшом городке канадской глубинки он устроил некое подобие татарской деревни, стал выращивать картошку, а вместо Хэллоуина справлять татарский Сабантуй. Даже жену он на татарский манер называет «Жаным» (Душа моя), а не Джоанной. Но вот сосед Самуэль, такой же как и он, «пришлый», только с шотландскими корнями, приносит весть, что отныне всем бывшим советским подданным разрешено вернуться в СССР, им больше ничего не грозит. Вернется ли герой на родину, встретится ли с первой любовью, посетит ли могилу матери?

23 августа, «Гөргөри кияүләре/Зятья Гэргэри», Т.Миннуллин, режиссер М.Салимжанов.

Разочаровавшийся в старших дочерях, которые воспитывают детей без отцов, Гэргэри находит мудрое решение: выдать младшую дочь по народным обычаям. Претенденты на руку красавицы Урины, это и работяга Васька – Бегемот, и самовлюбленный ловелас Жаграп – Сова и скромный Микуш — должны послать свах в дом невесты, выдержать силовые и песенные состязания, чтобы выявить самого достойного жениха.

Этонографическая комедия из жизни крещенных татар, полна музыки, песен и танцев. Это один из самых любимых спектаклей зрителей театра имени Камала.

Билеты на продажу поступит 1 августа в кассе Саха театра.

Справки по телефонам 89996369421, 89142850508, 342791