АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-43
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.59
 69.40
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.01.2018, 12:50
Красота & Здоровье
Экстра
Минздрав Якутии опровергает: Скорая помощь остается бесплатной!
21.01.2018, 12:35
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Травматолог Иван Сыроватский о «национальной» травме якутян
21.01.2018, 11:46
Политика
Некролог
В память о Ньургуне Тимофееве
21.01.2018, 10:10
Столица
Горожане начали предлагать общественные пространства для благоустройства
21.01.2018, 10:08
Экология
Взгляд на экологию по-современному
21.01.2018, 9:36
Общество
Позитив
Первостроители Нерюнгри и сегодня в строю !
21.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 21 января 2018
21.01.2018, 0:31
Общество
Сегодня день рождения главы и артиста
20.01.2018, 18:15
Общество
SOS
Требуется помощь девушке из Якутии с онкологической болезнью
20.01.2018, 17:20
Столица
Твой город — твое решение! В Якутске открылись пункты сбора предложений
20.01.2018, 15:45
Общество
В Ил Тумэне депутаты отметили юбилей
20.01.2018, 14:18
Политика
Фотофакт
Устьалданский депутат встретился с лидерами коммунистов России
20.01.2018, 13:12
Происшествия
В ДТП пострадал ребенок-пассажир
20.01.2018, 13:06
Республика
В Якутии начался сбор заявок от муниципалитетов для участия в программе поддержки местных инициатив
20.01.2018, 11:24
Общество
Резонанс
Скандал с врачом «драчуном»: неожиданный поворот драмы
20.01.2018, 11:14
Опрос
Загадка: сколько птиц на дереве?
20.01.2018, 11:11
Общество
Видео CNN о Якутии посмотрели миллионы!
20.01.2018, 9:59
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
20.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 20 января 2018
19.01.2018, 22:25
Происшествия
Экстра
В Алданском районе в результате ДТП погибли два человека
19.01.2018, 17:58
Общество
22 января предстоят временные ограничения электроснабжения
19.01.2018, 17:47
Общество
У якутских поваров появился шанс попасть в проект «Кондитер» на телеканале «Пятница!». 
19.01.2018, 17:41
Общество
Молодёжь города Якутска приглашается на Ассессмент
19.01.2018, 17:40
Спорт
Лыжник из Якутии одержал победу на международном марафоне в Австрии
19.01.2018, 17:28
Экономика
Скандал
Резонанс
Что случилось с «МаксиРайз» в Якутске? Хайп, который лопнул
19.01.2018, 17:16
Происшествия
За интернет-мошенничество будут судить жительницу Верхневилюйского района
19.01.2018, 17:07
Политика
Фёдор Борисов о выборах: основные требования – законность и легитимность
19.01.2018, 17:03
Столица
Айсен Николаев: Якутия должна монетизировать холод
19.01.2018, 17:00
Происшествия
Уголовное наказание грозит женщине, повторно попавшейся на продаже алкоголя
19.01.2018, 16:52
Столица
Идет подготовка к VI деловой игре «МЭР»
19.01.2018, 16:46
Общество
Вертолеты Ми171-А2 успешно прошли испытания в Намском районе
19.01.2018, 16:25
Происшествия
Два брата задержаны за кражи
19.01.2018, 16:16
Культура & Образование
Спустя 8 лет на родную сцену вернулся спектакль о похождениях сюллюкюнов
19.01.2018, 16:10
Столица
В Якутске установят ящики для сбора предложений 
19.01.2018, 15:55
Культура & Образование
Эксклюзив
Ушел из жизни солист оперы
19.01.2018, 15:54
Общество
Резонанс
Предприниматель Афанасий Алексеев отказался от разговора тет-а-тет с главой МВД Якутии
19.01.2018, 15:38
Культура & Образование
Открыт прием заявок на IV Республиканский исторический конкурс среди учащихся
19.01.2018, 15:33
Экономика
«Туймаада-Нефть» подвела итоги полугодия
19.01.2018, 15:25
Общество
Врачам Нерюнгринской ЦРБ вручили ключи от квартир
19.01.2018, 15:10
Экономика
В ЖДЯ расскажут об условиях перевозки в связи с введением единого тарифа
19.01.2018, 14:54
Происшествия
Прямая линия с главным следователем Якутии
19.01.2018, 14:50
Республика
«Это моя вотчина. И я в ней хозяин». Глава села Кюсюр производит массовые увольнения
19.01.2018, 14:32
Общество
Госавтоинспекция просит воздержаться от дальних поездок во время метели
19.01.2018, 14:25
Происшествия
Резонанс
Главный врач Нерюнгринской ЦРБ: Напавший на пациентку доктор уволился до окончания расследования
19.01.2018, 14:18
Общество
На встрече с главой Якутии волонтеры Алмазэргиэнбанка внесли предложения по развитию добровольчества
19.01.2018, 14:00
Спорт
Якутянка Нюргуяна Никифорова представит Россию на Гран-при Туниса по дзюдо
19.01.2018, 13:45
Культура & Образование
ЯИПК готовит кадры, востребованные современному рынку труда
19.01.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Как воздержание влияет на женщину
19.01.2018, 13:10
Республика
Ил Дархан встретился с главами всех муниципальных образований Якутии
19.01.2018, 13:00
Происшествия
В столице три подростка попали под колеса автомобилей
19.01.2018, 12:50
Экология
Деятельность Минприроды Якутии обсудили в формате видеосвязи
19.01.2018, 12:40
Происшествия
В Якутии гость, уходя после застолья, прихватил с собой телевизор
19.01.2018, 12:30
Экономика
Ньургун Захаров назначен главным инженером Мирнинского ГОКа АЛРОСА
19.01.2018, 12:20
Путешествия
Из Якутска на Зимние Олимпийские игры в Южную Корею!
19.01.2018, 12:10
Общество
В Якутии будут награждены лучшие меценаты
19.01.2018, 12:00
Происшествия
Пьяный якутянин ночью вломился в дом бывшей
19.01.2018, 11:50
Желток
Национальный костюм Федота Тумусова вызвал неподдельный интерес у депутатов Госдумы
19.01.2018, 11:40
Республика
МЧС продолжает обеспечивать безопасность на крещенских купелях в Якутии
19.01.2018, 11:30
Происшествия
Ранее неоднократно судимой женщине назначено наказание в виде лишения свободы
19.01.2018, 11:20
Культура & Образование
Юные музыканты из Кореи приехали в Якутск
19.01.2018, 11:11
Происшествия
В Якутске ребенок выпал из окна
19.01.2018, 11:00
Политика
Егор Борисов: Если честно живете, то вам ничего не грозит
19.01.2018, 10:50
Происшествия
В 2017 году в республике зарегистрировано 12399 преступлений
19.01.2018, 10:40
Столица
В Якутске идет сбор предложений от горожан по благоустройству общественных пространств
19.01.2018, 10:30
Культура & Образование
В столице объявлен конкурс рисунков и сочинений «Якутск в 2050 году»
19.01.2018, 10:20
Происшествия
В Якутии пресечена попытка ввоза более 1000 доз наркотика
19.01.2018, 10:10
Общество
Аэропорт «Якутск» опровергает информацию о неоказании помощи инвалиду
19.01.2018, 10:00
Красота & Здоровье
Один ум хорошо, а телеконсультация лучше
19.01.2018, 9:50
Экология
Резонанс
В Ил Тумэн обсудили закон о запрете контактной притравки охотничьих собак
19.01.2018, 9:40
Экология
Лютые морозы сковали Усть-Неру и Оймякон
19.01.2018, 9:30
Общество
Якутянин назначен гендиректором АО «ВНИПИпромтехнологии»
19.01.2018, 9:20
Экономика
ЯТЭК помог школьникам с выбором профессии
Архив новостей
Общество
21 января 2018, 9:36
228

Первостроители Нерюнгри и сегодня в строю !

«Мой город, ты и радость, и печаль, 
И сердца, и души моей частица! 
Я равно так же, как и все, качал 
Ту колыбель, в которой ты родился.
Тебе теперь уж не страшны года.
Да что года — века, тысячелетья! 
Как хорошо, что мы пришли сюда, 
Чтоб разделить с тобой твое бессмертье».

Эти стихи нерюнгринского поэта Валерия Дмитриева прозвучали на встрече первостроителей Нерюнгри. Душевную и теплую встречу организовали администрация города Нерюнгри, общественная организация первостроителей нашего города и народный депутат Якутии Александр Кошуков.

В истории города Нерюнгри и всех поселений Нерюнгринского района навсегда останутся его первые, самые героические годы. Прецедентов событию, которое произошло в середине 70-х годов ХХ века, наверное, нет во всем мире. Строительство нового города на юге Якутии было сродни чуду. Из сотен мест огромной страны приехали тысячи молодых людей и буквально с нуля, всего за несколько лет, построили большой и современный красавец-город! Где еще было нечто подобное? Кажется, нигде.

Этих людей позже назвали первостроителями. Событие, которое мы сегодня воспринимаем как чудо, произошло не так уж давно – всего около 40 лет назад. Многие люди, приехавшие строить новый город, и сейчас рядом с нами.  Вечер встречи – прекрасная возможность познакомиться с ними ближе. Вот лишь несколько биографий героев 70-х, которые не только построили город, но и сегодня живут рядом с нами и хорошо помнят те легендарные времена. Давайте познакомимся с этими людьми.

«НА ТРУДНОСТИ НЕ ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЯ…»

27-летняя в то время учительница физики Людмила Федоровна Кузнецова приехала в Нерюнгри в 1974 году по распределению. Города Нерюнгри как такового еще не было, был небольшой поселок с таким же названием.  Супруг — Юрий Степанович Кузнецов был первым участковым в Нерюнгри. Начинала работать  Людмила Федоровна в школе рабочей молодежи. До сих пор не перестает удивляться энтузиазму и настроению молодых людей, приехавших строить город в тайге. «Меня сразу удивили люди, которые собрались здесь. Все молодые, такие задорные, веселые, азартные, увлеченные, целеустремленные! Все мы были очень воодушевлены, настроены работать, а на трудности просто не обращали внимания. Наш маленький сын Миша, которому было тогда 4 года – через день ходил на работу то со мной, в школу рабочей молодежи, то с отцом на службу в милицию. И относился к этому очень серьезно, как будто, правда сам работал. Тогда все дети были серьезными и ответственными. Был  у меня ученик – Вася Жуков. В школе часто выключали свет, и некоторые ученики этому радовались, потому что занятия, естественно, отменяли. А Вася был недоволен, когда отключали свет. Он очень хотел учиться, и придумал освещать класс фонариками, чтобы уроки продолжались», — рассказывает Людмила Федоровна.

Когда она приехала, в будущем городе была только одна улица – Комсомольская. Крайним был дом №15 на этой улице. В 1979 году в семье появился второй сын – Антон. После школы рабочей молодежи, где  она была завучем, Людмила Федоровна преподавала в школе №3, в школе №2, а в последние годы – в ЦРТДЮ. Её педагогический стаж составляет 43 года. «Моими учениками в школе №3 были многие известные люди. Александр Кошуков, Виталий Литвиненко, Дмитрий Капитонов – все они учились у меня», — рассказывает Людмила Федоровна.

С мужем прожили 45,5 лет. К сожалению, недавно он  ушел из жизни. Сыновья выросли. Старший – тот самый «физик и милиционер» Миша работает машинистом тепловоза, младший Антон – инженер-строитель, подарил счастливой бабушке внучку Лизу.

Отдав Нерюнгри уже 44 года, уезжать отсюда Людмила Федоровна никуда, конечно, не собирается. Здесь все друзья, родные, сын, внучка. К любимому городу прикипела душой, вся жизнь прошла здесь, вот пусть здесь и  продолжается.

«ЗДЕСЬ ВСЁ И НАВСЕГДА СТАЛО РОДНЫМ…»

Зоя Федоровна Моргунова работает в библиотеке Беркакита с 1976 года. Приехала она из северного Казахстана в Золотинку в сентябре 1975 года. Ехала к своему парню, который приехал немного раньше,  трудился здесь в организации «Бамстройпуть» и звал Зою к себе. Зоя Федоровна имела библиотечное образование и мечтала работать в библиотеке. Но штатной единицы в Золотинке не было. В библиотеке на общественных началах работала девушка, а приехавшая Зоя ей помогала – тоже на общественных началах, то есть бесплатно. Книги тогда читали все, и их работ была очень востребована. В апреле 1976 года открылась библиотека в Беркаките, который тогда тоже только-только начинал строиться. Так Зоя  Федоровна вместе с супругом попала в Беркакит, где живёт уже 42 года и работает только в одном месте –в библиотеке, причем много лет – заведующей.

А тогда в Беркаките стояло лишь несколько вагончиков. Бригадой плотников СМП-591 УС «Бамстройпуть», где работал и супруг Зои Федоровны, руководил легендарный Василий Петрович Кударь. Он в составе первого десанта высадился в декабре 1975 г. на месте будущего поселка Беркакит. Руководил бригадой, которая начинала строить поселок от первой просеки до жилых домов, детского сада, административного корпуса. Половину вагончика, к радости Зои Федоровны отдали под библиотеку, во второй половине того же вагончика находился комитет комсомола. Жили тоже в вагончике. В то время эти вагончики стояли на полозьях, и при необходимости их перемещали с одного места на другое.

«Людей в библиотеке всегда было много. В поселке был ДК «Маяк», и по вечерам люди шли туда и по пути заходили за книгами. Приехал отряд «Якутский комсомолец, они тоже стали нашими читателями, приходили к нам читать и брать книги».

В вагончике супруги Моргуновы жили до 1977 года, там родилась дочь. Тем временем, в Беркаките выросла первая улица. В 1980-м получили первую комнату – 18 квадратных метров. По тем временам это было роскошное жилье. Беркакит строился и рос. В 1984 году родился сын. Дочь пошла по стопам матери: окончила университет культуры. Сегодня Зоя Федоровна – заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия),  награждена почетными грамотами главы Якутии и Ил Тумэна, награды ей в разное время вручали все главы Беркакита.

«Собираюсь ли я уезжать из Нерюнгринского района? Нет, конечно! Душа навсегда прикипела  к Беркакиту. к людям. Здесь всё и навсегда стало родным. Друзья, дети, внуки – все дорогие мне люди живут здесь, рядом. Мы — поколение БАМовцев, такими  и остаемся. В нашу библиотеку в Беркаките приходят  уже третье поколение читателей. Сначала были первостроители, БАМовцы. Потом они привели к нам своих детей. А теперь уже приходят внуки. Это такая радость», — рассказывает  Зоя Федоровна Моргунова.

«МЫ — ПОКОЛЕНИЕ БАМОВЦЕВ…»

Татьяна Ивановна Перепелицына тоже живет в поселке железнодорожников – Беркаките, а работает уже больше 30 лет дежурной по вокзалу станции Нерюнгри-пассажирская. В Нерюнгри она попала очень интересно — прямо с комсомольского съезда. До 1974 года работала в СМУ-5 города Людиново Калужской области, и там её как активную комсомолку, в апреле 1974 года выдвинули делегатом 17-го съезда ВЛКСМ. А это был не просто съезд комсомола! Именно на нем строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Комсомольцы в то время долго не собирались. Прямо на съезде был сформирован первый Всесоюзный ударный отряд имени 17 съезда ВЛКСМ. В отряде собрались комсомольцы Москвы, Ленинграда, всех союзных республик. Среди них – 19-летняя Татьяна Перепелицына.

«Выехали 27 апреля 1974 года. Отряд был большой – восемь или десять вагонов с комсомольцами. Ехали из Москвы через Омск, Новосибирск… На каждой станции нас встречали, были праздничные митинги, встречи, лозунги. Доехали мы до Шимановска, там мне дали работу в ДСК. Тогда же познакомилась с будущим мужем – он был из отряда «Якутский комсомолец». В 1975 году вместе с ним поехали в Якутию, в поселок Нагорный. Там ничего не было, только четыре вагончика и тайга. В большой палатке был «кинотеатр». На деревянные чурки ставили  кинопроектор и крутили кино. Рубили просеки, клеили обои в бараках, работали много, как и все. А в 1977 году начали строить Беркакит, и мы переехали в этот строящийся поселок. Вот уже больше 40 лет живу в Беркаките», — рассказывает Татьяна Ивановна Перепелицына.

В 1985 году открыли станцию Нерюнгри-пассажирская, и с 1987 года Татьяна Ивановна работает здесь    дежурной по вокзалу.

За свою богатую трудовую биографию Татьяна Ивановна получила немало наград. Здесь и медали в честь 30-летия и 40-летия строительства БАМа, и звание «Почетный железнодорожник Республики Саха (Якутия)», и нагрудный знак «175 лет Железным дорогам России», почетная грамота президента ОАО «РЖД», награды от всех глав Беркакита.

В родном Беркаките теперь вся её большая семья. Первая дочь родилась в 1975 году в Нагорном,  вторая дочь – в 1978 году в Беркаките. В поселке живут две внучки, два внука, и уже два правнука. Жизнь продолжается, и без Беркакита, без Нерюнгри Татьяна Ивановна Перепелицына свою жизнь не представляет.

«СЮДА ЕХАЛИ ТОЛЬКО ХОРОШИЕ ЛЮДИ…»

Геннадий Николаевич Степанов в Нерюнгринском районе живет с 1977 года. Коренной сибиряк  из шахтерского города Прокопьевск в Кемеровской области приехал сюда в возрасте 18 лет, едва получив профессию водителя. Здесь уже жил его приятель, который в письмах рассказал о молодом строящемся городе Нерюнгри. Геннадий тоже загорелся идеей приехать сюда, и долго ему собираться не пришлось.

Водители в Нерюнгри тогда были нарасхват. «Сразу же устроился в четвертую автобазу «Якутуглестроя», предшественницу АТА. Там просто в ряд стояли пустые автомобили, на которые требовались водители. Мне, молодому пацану, в 18 лет доверили ЗиЛ с пробегом 19 тысяч километров – практически новый автомобиль! И я начал на нем работать», — рассказывает Геннадий Николаевич.

Здесь  же, в Нерюнгри,  молодой водитель встретил  свою будущую супругу – Наталью Викторовну. Она приехала из Донбасса, работала штукатуром-маляром в СУ-9. Вскоре поженились. В 1979 году родился сын, в 1980 году – дочь. Так образовалась новая семья, появились на свет новые нерюнгринцы, которые и сегодня живут в нашем районе. Сын Геннадия Николаевича и Натальи Викторовны сегодня работает машинистом тепловоза в Беркаките. Дочь преподает в медицинском училище Нерюнгри. У сына теперь две дочери, а у дочери – два сына. Старший из четырех внуков учится в Красноярске, остальные ходят в школу.

Из четвертой автобазы «Якутуглестроя» образовалась автобаза технологического автотранспорта, которая ушла в Якутуголь». Геннадий Николаевич место работы не менял, также и работал водителем. Но автомобили ему давали все более мощные. Последние 15 лет работал в АТА на 220-тонном БелАЗе.

На пенсию Геннадий Николаевич Степанов ушел в 2009 году. Но и сегодня его богатый опыт востребован молодыми водителями – он преподает  в автошколе. Уезжать из Нерюнгри никуда не собирается.

«Если уезжать, то только на «Гранитный», – шутит Геннадий Николаевич. — Здесь вся моя жизнь, семья, дети, внуки, друзья. Мне очень повезло. В Нерюнгри меня всегда окружали добрые, хорошие люди.  Может быть, потому что я был немного младше всех, кто сюда приехал – все-таки 18 лет, это не 22 и не 25 после армии. Может быть, люди сюда ехали только особенные. Но никогда меня никто не обижал, не унижал – только помощь, поддержка, взаимовыручка. И так всегда было в Нерюнгри, за что я нашему городу очень благодарен», — говорит Геннадий Николаевич Степанов.

Надо добавить, что на встречу первостроителей Геннадий Николаевич пришел не с пустыми руками. Зная о том, что народный депутат Якутии Александр Кошуков создал в Нерюнгри прекрасный исторический музей, он принес в подарок музею газеты 1982 года, сообщающие о смерти Леонида Ильича Брежнева и об избрании генеральным секретарем ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова.

«ЖИТЬ БУДУ ТОЛЬКО ЗДЕСЬ!»

Лариса Викторовна Менухина приехала в Нерюнгри немного позже первостроителей – в 1985 году, но была старше многих из них. В то время ей было уже 53 года. Отец Ларисы был кадровым офицером, и место жительства приходилось менять часто. Владивосток, Находка, Калининградская, Горьковская области…  Получив образование инженера-строителя,  до Нерюнгри Лариса Викторовна трудилась во Фрунзе старшим инженером производственного отдела, работала с субподрядчиками. Строили очень ответственные здания  — ЦК КПСС Киргизии, республиканского КГБ и другие. Муж тоже был строителем.

В Нерюнгри Лариса Викторовна приехала к сыну. Сын к тому времени отслужил в армии, работал монтажником на строительстве Серебряного Бора и позвал сюда мать. Строители, тем более, такие опытные, нашему району в то время были нужны. Лариса Викторовна приехала и устроилась на работу в СМУ-1 старшим инженером производственного отдела.  Центральное здание поселка – там, где теперь автовокзал и поселковая  администрация – это, в том числе, и её работа.

«Сын потом уехал в Хандыгу, а я сказала: нет, никуда больше не поеду, буду жить в Серебряном Бору», — рассказывает Лариса Викторовна.  Так и осталась здесь и живет в этом поселке уже больше 30 лет.

У неё выросли дочь и сын, пятеро внуков, пятеро правнуков, и уже появился на свет даже праправнук! В 1989 году  Лариса Викторовна Менухина получила звание и медаль «Ветеран труда». Но и на пенсии она не сидит, сложа руки. «Мне было 60 лет, а я на пяти работах работала», — смеется Лариса Викторовна.

Пятнадцать лет трудилась в газетном киоске в поселке Серебряный Бор. Сегодня ведет самую активную общественную работу. Как общественник Лариса Викторовна Менухина – нарасхват! Активную, грамотную, обаятельную женщину приглашают к себе в предвыборные штабы кандидаты в главы района и поселений, многие кандидаты в депутаты. Нет такого главы Нерюнгринском района, который не наградил бы её своей Почетной грамотой или Благодарственным письмом. Так что жизнь продолжается!

«ВЫ ВСЕГДА БЫЛИ ДЛЯ НАС ПРИМЕРОМ…»

Сам торжественный вечер встречи первостроителей прошел очень и тепло и душевно. Люди, построившие город Нерюнгри, наши поселки, все объекты ЮЯТПК смогли встретиться, пообщаться, интересно  поговорить практически в домашней обстановке, выслушать теплые искренние  слова  благодарности от представителей молодых поколений нерюнгринцев.

Вечер открыла председатель общественной организации первостроителей Светлана Мочалкина. «Вы – народ, привыкший ко всему, к любым трудностями лишениям. Вы много всего пережили, и все равно верите в лучшие времена. Вы — настоящие патриоты, и любите свою Родину. А это значит что Россия наша стояла и будет стоять», — сказала первостроителям Нерюнгри Светлана Мочалкина.

От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) и себя лично  участников вечера поздравил и поблагодарил  народный депутат Якутии Александр Кошуков.

 «Вы — представители старших поколений – всегда являетесь для нас самым лучшим, самым достойным примером. Три недели назад был юбилей моего деда – Николая Григорьевича Шаврина. Он родился 19 декабря 1927 года. В 1945 году был призван в армию. Отслужив шесть лет, окончил горный техникум, где встретил мою бабушку Веру Александровну. Они вместе уже 65 лет, воспитали двоих дочерей, в том числе мою маму. Мои родители приехали в Нерюнгринский район  в 1978 году. Отец Андрей Константинович Кошуков был начальником участка ДСК. Мама Галина Николаевна – заместителем  главного инженера. Они тоже первостроители Нерюнгри, мама – почетный строитель Российской Федерации. Такие люди, как вы — первостроители Нерюнгри — всю жизнь являетесь для меня примером. Вы в тяжелых условиях, начиная с палаток, построили наш красивый и замечательный город. Желаю, чтобы ваша неиссякаемая энергия служила  вам и дальше, чтобы рядом всегда были близкие люди, которые окружали бы вас своим вниманием и заботой», — сказал первостроителям Нерюнгри народный депутат Якутии Александр Кошуков.

От имени главы города Нерюнгри Леонида Олейника первостроителей поздравил первый заместитель мэра Дмитрий Дьячковский«Мы благодарны вам за труд, за вклад, который вы снесли в развитие нашего города и всей республики. Люди приезжали в далекий край, совершенно необжитые места, чтобы совершить великий трудовой подвиг,  своими руками, с активной комсомольской душой построить город, который мы сегодня с вами видим, в котором мы с вами сегодня живем. Спасибо вам за это!», — сказал Дмитрий Дьячковский.

От лица молодого поколения нерюнгринцев с поздравлениями обратился 23-летний депутат Нерюнгринского городского совета Мичил Федоров.

Присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем первостроителям Нерюнгри здоровья и долгих лет! И почаще рассказывать молодежи о тех первым – самых героических, самых легендарных годах истории Нерюнгринского района, о которых мы вспоминали сегодня.

comments powered by HyperComments
Источник: Зоя РОМАНОВА. Фото автора.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
16.01.2018, 2:42
Общество
Резонанс
Александр Нюрбинский подтвердил, что писал письмо министру Балакшину
15.01.2018, 19:09
Общество
Скандал
Министр спорта Балакшин попал под подозрение?
15.01.2018, 19:14
Желток
Селфи якутянки взорвало интернет
17.01.2018, 11:50
Происшествия
Резонанс
В Якутии напавший на пациентку врач за минуту до этого спас медсестру от расправы
16.01.2018, 10:40
Политика
Резонанс
Скандал вокруг министра Балакшина: Официальный комментарий Минимущества Якутии
20.01.2018, 11:24
Общество
Резонанс
Скандал с врачом «драчуном»: неожиданный поворот драмы
16.01.2018, 12:49
Политика
Видео
Эксклюзив
Резонанс
Егор Борисов прокомментировал скандал с Балакшиным
19.01.2018, 17:28
Экономика
Скандал
Резонанс
Что случилось с «МаксиРайз» в Якутске? Хайп, который лопнул
15.01.2018, 11:48
Экономика
Резонанс
Министр Сафронов сбавил обороты
17.01.2018, 10:47
Политика
Резонанс
Акции вниз! Скандалы с министрами Сафроновым и Балакшиным снижают рейтинг Ил Дархана
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экстра
Красота & Здоровье
21.01.2018

Минздрав Якутии опровергает: Скорая помощь остается бесплатной!

Некролог
Политика
21.01.2018

В память о Ньургуне Тимофееве

Фотофакт
Политика
20.01.2018

Устьалданский депутат встретился с лидерами коммунистов России

Общество
20.01.2018

Видео CNN о Якутии посмотрели миллионы!

Эксклюзив
Культура & Образование
19.01.2018

Ушел из жизни солист оперы

Культура & Образование
19.01.2018

ЯИПК готовит кадры, востребованные современному рынку труда

Путешествия
19.01.2018

Из Якутска на Зимние Олимпийские игры в Южную Корею!

Желток
19.01.2018

Национальный костюм Федота Тумусова вызвал неподдельный интерес у депутатов Госдумы