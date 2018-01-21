Первостроители Нерюнгри и сегодня в строю !

«Мой город, ты и радость, и печаль,

И сердца, и души моей частица!

Я равно так же, как и все, качал

Ту колыбель, в которой ты родился.

Тебе теперь уж не страшны года.

Да что года — века, тысячелетья!

Как хорошо, что мы пришли сюда,

Чтоб разделить с тобой твое бессмертье».

Эти стихи нерюнгринского поэта Валерия Дмитриева прозвучали на встрече первостроителей Нерюнгри. Душевную и теплую встречу организовали администрация города Нерюнгри, общественная организация первостроителей нашего города и народный депутат Якутии Александр Кошуков.

В истории города Нерюнгри и всех поселений Нерюнгринского района навсегда останутся его первые, самые героические годы. Прецедентов событию, которое произошло в середине 70-х годов ХХ века, наверное, нет во всем мире. Строительство нового города на юге Якутии было сродни чуду. Из сотен мест огромной страны приехали тысячи молодых людей и буквально с нуля, всего за несколько лет, построили большой и современный красавец-город! Где еще было нечто подобное? Кажется, нигде.

Этих людей позже назвали первостроителями. Событие, которое мы сегодня воспринимаем как чудо, произошло не так уж давно – всего около 40 лет назад. Многие люди, приехавшие строить новый город, и сейчас рядом с нами. Вечер встречи – прекрасная возможность познакомиться с ними ближе. Вот лишь несколько биографий героев 70-х, которые не только построили город, но и сегодня живут рядом с нами и хорошо помнят те легендарные времена. Давайте познакомимся с этими людьми.

«НА ТРУДНОСТИ НЕ ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЯ…»

27-летняя в то время учительница физики Людмила Федоровна Кузнецова приехала в Нерюнгри в 1974 году по распределению. Города Нерюнгри как такового еще не было, был небольшой поселок с таким же названием. Супруг — Юрий Степанович Кузнецов был первым участковым в Нерюнгри. Начинала работать Людмила Федоровна в школе рабочей молодежи. До сих пор не перестает удивляться энтузиазму и настроению молодых людей, приехавших строить город в тайге. «Меня сразу удивили люди, которые собрались здесь. Все молодые, такие задорные, веселые, азартные, увлеченные, целеустремленные! Все мы были очень воодушевлены, настроены работать, а на трудности просто не обращали внимания. Наш маленький сын Миша, которому было тогда 4 года – через день ходил на работу то со мной, в школу рабочей молодежи, то с отцом на службу в милицию. И относился к этому очень серьезно, как будто, правда сам работал. Тогда все дети были серьезными и ответственными. Был у меня ученик – Вася Жуков. В школе часто выключали свет, и некоторые ученики этому радовались, потому что занятия, естественно, отменяли. А Вася был недоволен, когда отключали свет. Он очень хотел учиться, и придумал освещать класс фонариками, чтобы уроки продолжались», — рассказывает Людмила Федоровна.

Когда она приехала, в будущем городе была только одна улица – Комсомольская. Крайним был дом №15 на этой улице. В 1979 году в семье появился второй сын – Антон. После школы рабочей молодежи, где она была завучем, Людмила Федоровна преподавала в школе №3, в школе №2, а в последние годы – в ЦРТДЮ. Её педагогический стаж составляет 43 года. «Моими учениками в школе №3 были многие известные люди. Александр Кошуков, Виталий Литвиненко, Дмитрий Капитонов – все они учились у меня», — рассказывает Людмила Федоровна.

С мужем прожили 45,5 лет. К сожалению, недавно он ушел из жизни. Сыновья выросли. Старший – тот самый «физик и милиционер» Миша работает машинистом тепловоза, младший Антон – инженер-строитель, подарил счастливой бабушке внучку Лизу.

Отдав Нерюнгри уже 44 года, уезжать отсюда Людмила Федоровна никуда, конечно, не собирается. Здесь все друзья, родные, сын, внучка. К любимому городу прикипела душой, вся жизнь прошла здесь, вот пусть здесь и продолжается.

«ЗДЕСЬ ВСЁ И НАВСЕГДА СТАЛО РОДНЫМ…»

Зоя Федоровна Моргунова работает в библиотеке Беркакита с 1976 года. Приехала она из северного Казахстана в Золотинку в сентябре 1975 года. Ехала к своему парню, который приехал немного раньше, трудился здесь в организации «Бамстройпуть» и звал Зою к себе. Зоя Федоровна имела библиотечное образование и мечтала работать в библиотеке. Но штатной единицы в Золотинке не было. В библиотеке на общественных началах работала девушка, а приехавшая Зоя ей помогала – тоже на общественных началах, то есть бесплатно. Книги тогда читали все, и их работ была очень востребована. В апреле 1976 года открылась библиотека в Беркаките, который тогда тоже только-только начинал строиться. Так Зоя Федоровна вместе с супругом попала в Беркакит, где живёт уже 42 года и работает только в одном месте –в библиотеке, причем много лет – заведующей.

А тогда в Беркаките стояло лишь несколько вагончиков. Бригадой плотников СМП-591 УС «Бамстройпуть», где работал и супруг Зои Федоровны, руководил легендарный Василий Петрович Кударь. Он в составе первого десанта высадился в декабре 1975 г. на месте будущего поселка Беркакит. Руководил бригадой, которая начинала строить поселок от первой просеки до жилых домов, детского сада, административного корпуса. Половину вагончика, к радости Зои Федоровны отдали под библиотеку, во второй половине того же вагончика находился комитет комсомола. Жили тоже в вагончике. В то время эти вагончики стояли на полозьях, и при необходимости их перемещали с одного места на другое.

«Людей в библиотеке всегда было много. В поселке был ДК «Маяк», и по вечерам люди шли туда и по пути заходили за книгами. Приехал отряд «Якутский комсомолец, они тоже стали нашими читателями, приходили к нам читать и брать книги».

В вагончике супруги Моргуновы жили до 1977 года, там родилась дочь. Тем временем, в Беркаките выросла первая улица. В 1980-м получили первую комнату – 18 квадратных метров. По тем временам это было роскошное жилье. Беркакит строился и рос. В 1984 году родился сын. Дочь пошла по стопам матери: окончила университет культуры. Сегодня Зоя Федоровна – заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), награждена почетными грамотами главы Якутии и Ил Тумэна, награды ей в разное время вручали все главы Беркакита.

«Собираюсь ли я уезжать из Нерюнгринского района? Нет, конечно! Душа навсегда прикипела к Беркакиту. к людям. Здесь всё и навсегда стало родным. Друзья, дети, внуки – все дорогие мне люди живут здесь, рядом. Мы — поколение БАМовцев, такими и остаемся. В нашу библиотеку в Беркаките приходят уже третье поколение читателей. Сначала были первостроители, БАМовцы. Потом они привели к нам своих детей. А теперь уже приходят внуки. Это такая радость», — рассказывает Зоя Федоровна Моргунова.

«МЫ — ПОКОЛЕНИЕ БАМОВЦЕВ…»

Татьяна Ивановна Перепелицына тоже живет в поселке железнодорожников – Беркаките, а работает уже больше 30 лет дежурной по вокзалу станции Нерюнгри-пассажирская. В Нерюнгри она попала очень интересно — прямо с комсомольского съезда. До 1974 года работала в СМУ-5 города Людиново Калужской области, и там её как активную комсомолку, в апреле 1974 года выдвинули делегатом 17-го съезда ВЛКСМ. А это был не просто съезд комсомола! Именно на нем строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Комсомольцы в то время долго не собирались. Прямо на съезде был сформирован первый Всесоюзный ударный отряд имени 17 съезда ВЛКСМ. В отряде собрались комсомольцы Москвы, Ленинграда, всех союзных республик. Среди них – 19-летняя Татьяна Перепелицына.

«Выехали 27 апреля 1974 года. Отряд был большой – восемь или десять вагонов с комсомольцами. Ехали из Москвы через Омск, Новосибирск… На каждой станции нас встречали, были праздничные митинги, встречи, лозунги. Доехали мы до Шимановска, там мне дали работу в ДСК. Тогда же познакомилась с будущим мужем – он был из отряда «Якутский комсомолец». В 1975 году вместе с ним поехали в Якутию, в поселок Нагорный. Там ничего не было, только четыре вагончика и тайга. В большой палатке был «кинотеатр». На деревянные чурки ставили кинопроектор и крутили кино. Рубили просеки, клеили обои в бараках, работали много, как и все. А в 1977 году начали строить Беркакит, и мы переехали в этот строящийся поселок. Вот уже больше 40 лет живу в Беркаките», — рассказывает Татьяна Ивановна Перепелицына.

В 1985 году открыли станцию Нерюнгри-пассажирская, и с 1987 года Татьяна Ивановна работает здесь дежурной по вокзалу.

За свою богатую трудовую биографию Татьяна Ивановна получила немало наград. Здесь и медали в честь 30-летия и 40-летия строительства БАМа, и звание «Почетный железнодорожник Республики Саха (Якутия)», и нагрудный знак «175 лет Железным дорогам России», почетная грамота президента ОАО «РЖД», награды от всех глав Беркакита.

В родном Беркаките теперь вся её большая семья. Первая дочь родилась в 1975 году в Нагорном, вторая дочь – в 1978 году в Беркаките. В поселке живут две внучки, два внука, и уже два правнука. Жизнь продолжается, и без Беркакита, без Нерюнгри Татьяна Ивановна Перепелицына свою жизнь не представляет.

«СЮДА ЕХАЛИ ТОЛЬКО ХОРОШИЕ ЛЮДИ…»

Геннадий Николаевич Степанов в Нерюнгринском районе живет с 1977 года. Коренной сибиряк из шахтерского города Прокопьевск в Кемеровской области приехал сюда в возрасте 18 лет, едва получив профессию водителя. Здесь уже жил его приятель, который в письмах рассказал о молодом строящемся городе Нерюнгри. Геннадий тоже загорелся идеей приехать сюда, и долго ему собираться не пришлось.

Водители в Нерюнгри тогда были нарасхват. «Сразу же устроился в четвертую автобазу «Якутуглестроя», предшественницу АТА. Там просто в ряд стояли пустые автомобили, на которые требовались водители. Мне, молодому пацану, в 18 лет доверили ЗиЛ с пробегом 19 тысяч километров – практически новый автомобиль! И я начал на нем работать», — рассказывает Геннадий Николаевич.

Здесь же, в Нерюнгри, молодой водитель встретил свою будущую супругу – Наталью Викторовну. Она приехала из Донбасса, работала штукатуром-маляром в СУ-9. Вскоре поженились. В 1979 году родился сын, в 1980 году – дочь. Так образовалась новая семья, появились на свет новые нерюнгринцы, которые и сегодня живут в нашем районе. Сын Геннадия Николаевича и Натальи Викторовны сегодня работает машинистом тепловоза в Беркаките. Дочь преподает в медицинском училище Нерюнгри. У сына теперь две дочери, а у дочери – два сына. Старший из четырех внуков учится в Красноярске, остальные ходят в школу.

Из четвертой автобазы «Якутуглестроя» образовалась автобаза технологического автотранспорта, которая ушла в Якутуголь». Геннадий Николаевич место работы не менял, также и работал водителем. Но автомобили ему давали все более мощные. Последние 15 лет работал в АТА на 220-тонном БелАЗе.

На пенсию Геннадий Николаевич Степанов ушел в 2009 году. Но и сегодня его богатый опыт востребован молодыми водителями – он преподает в автошколе. Уезжать из Нерюнгри никуда не собирается.

«Если уезжать, то только на «Гранитный», – шутит Геннадий Николаевич. — Здесь вся моя жизнь, семья, дети, внуки, друзья. Мне очень повезло. В Нерюнгри меня всегда окружали добрые, хорошие люди. Может быть, потому что я был немного младше всех, кто сюда приехал – все-таки 18 лет, это не 22 и не 25 после армии. Может быть, люди сюда ехали только особенные. Но никогда меня никто не обижал, не унижал – только помощь, поддержка, взаимовыручка. И так всегда было в Нерюнгри, за что я нашему городу очень благодарен», — говорит Геннадий Николаевич Степанов.

Надо добавить, что на встречу первостроителей Геннадий Николаевич пришел не с пустыми руками. Зная о том, что народный депутат Якутии Александр Кошуков создал в Нерюнгри прекрасный исторический музей, он принес в подарок музею газеты 1982 года, сообщающие о смерти Леонида Ильича Брежнева и об избрании генеральным секретарем ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова.

«ЖИТЬ БУДУ ТОЛЬКО ЗДЕСЬ!»

Лариса Викторовна Менухина приехала в Нерюнгри немного позже первостроителей – в 1985 году, но была старше многих из них. В то время ей было уже 53 года. Отец Ларисы был кадровым офицером, и место жительства приходилось менять часто. Владивосток, Находка, Калининградская, Горьковская области… Получив образование инженера-строителя, до Нерюнгри Лариса Викторовна трудилась во Фрунзе старшим инженером производственного отдела, работала с субподрядчиками. Строили очень ответственные здания — ЦК КПСС Киргизии, республиканского КГБ и другие. Муж тоже был строителем.

В Нерюнгри Лариса Викторовна приехала к сыну. Сын к тому времени отслужил в армии, работал монтажником на строительстве Серебряного Бора и позвал сюда мать. Строители, тем более, такие опытные, нашему району в то время были нужны. Лариса Викторовна приехала и устроилась на работу в СМУ-1 старшим инженером производственного отдела. Центральное здание поселка – там, где теперь автовокзал и поселковая администрация – это, в том числе, и её работа.

«Сын потом уехал в Хандыгу, а я сказала: нет, никуда больше не поеду, буду жить в Серебряном Бору», — рассказывает Лариса Викторовна. Так и осталась здесь и живет в этом поселке уже больше 30 лет.

У неё выросли дочь и сын, пятеро внуков, пятеро правнуков, и уже появился на свет даже праправнук! В 1989 году Лариса Викторовна Менухина получила звание и медаль «Ветеран труда». Но и на пенсии она не сидит, сложа руки. «Мне было 60 лет, а я на пяти работах работала», — смеется Лариса Викторовна.

Пятнадцать лет трудилась в газетном киоске в поселке Серебряный Бор. Сегодня ведет самую активную общественную работу. Как общественник Лариса Викторовна Менухина – нарасхват! Активную, грамотную, обаятельную женщину приглашают к себе в предвыборные штабы кандидаты в главы района и поселений, многие кандидаты в депутаты. Нет такого главы Нерюнгринском района, который не наградил бы её своей Почетной грамотой или Благодарственным письмом. Так что жизнь продолжается!

«ВЫ ВСЕГДА БЫЛИ ДЛЯ НАС ПРИМЕРОМ…»

Сам торжественный вечер встречи первостроителей прошел очень и тепло и душевно. Люди, построившие город Нерюнгри, наши поселки, все объекты ЮЯТПК смогли встретиться, пообщаться, интересно поговорить практически в домашней обстановке, выслушать теплые искренние слова благодарности от представителей молодых поколений нерюнгринцев.

Вечер открыла председатель общественной организации первостроителей Светлана Мочалкина. «Вы – народ, привыкший ко всему, к любым трудностями лишениям. Вы много всего пережили, и все равно верите в лучшие времена. Вы — настоящие патриоты, и любите свою Родину. А это значит что Россия наша стояла и будет стоять», — сказала первостроителям Нерюнгри Светлана Мочалкина.

От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) и себя лично участников вечера поздравил и поблагодарил народный депутат Якутии Александр Кошуков.

«Вы — представители старших поколений – всегда являетесь для нас самым лучшим, самым достойным примером. Три недели назад был юбилей моего деда – Николая Григорьевича Шаврина. Он родился 19 декабря 1927 года. В 1945 году был призван в армию. Отслужив шесть лет, окончил горный техникум, где встретил мою бабушку Веру Александровну. Они вместе уже 65 лет, воспитали двоих дочерей, в том числе мою маму. Мои родители приехали в Нерюнгринский район в 1978 году. Отец Андрей Константинович Кошуков был начальником участка ДСК. Мама Галина Николаевна – заместителем главного инженера. Они тоже первостроители Нерюнгри, мама – почетный строитель Российской Федерации. Такие люди, как вы — первостроители Нерюнгри — всю жизнь являетесь для меня примером. Вы в тяжелых условиях, начиная с палаток, построили наш красивый и замечательный город. Желаю, чтобы ваша неиссякаемая энергия служила вам и дальше, чтобы рядом всегда были близкие люди, которые окружали бы вас своим вниманием и заботой», — сказал первостроителям Нерюнгри народный депутат Якутии Александр Кошуков.

От имени главы города Нерюнгри Леонида Олейника первостроителей поздравил первый заместитель мэра Дмитрий Дьячковский. «Мы благодарны вам за труд, за вклад, который вы снесли в развитие нашего города и всей республики. Люди приезжали в далекий край, совершенно необжитые места, чтобы совершить великий трудовой подвиг, своими руками, с активной комсомольской душой построить город, который мы сегодня с вами видим, в котором мы с вами сегодня живем. Спасибо вам за это!», — сказал Дмитрий Дьячковский.

От лица молодого поколения нерюнгринцев с поздравлениями обратился 23-летний депутат Нерюнгринского городского совета Мичил Федоров.

Присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем первостроителям Нерюнгри здоровья и долгих лет! И почаще рассказывать молодежи о тех первым – самых героических, самых легендарных годах истории Нерюнгринского района, о которых мы вспоминали сегодня.