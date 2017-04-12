Первому народному ансамблю «Сарыал» — 45!

Приглашаем Вас на концерт «Легенда XX века», посвященный 45-летию создания первого народного ансамбля песни и танца «Сарыал», который состоится 21 апреля в 18.30 в концертном зале Детской школы искусств №1 по адресу: ул. Ярославского, 27.

В концерте примут участие: участники ансамбля танца «Сарыал» разных лет, ансамбль танца «Өркөн» Якутского колледжа культуры и искусств, ансамбль танца «Гулун» при Государственном театре коренных малочисленных народов севера, народный коллектив бального танца «Мозаика», женский вокальный ансамбль «Сайсары», виртуозы-хомусисты мира Иван Алексеев, Николай и Спиридон Шишигины, заслуженные артисты и отличники культуры республики Александр Бурнашев, Виталий Андросов, Сергей Попов, Галина Шахурдина и другие.

Билеты продаются в кассах Филармонии Якутии: ул. Ярославского, 27, офис 111 с 09.00 до 18.00 часов, телефон для справок: 47-63-35, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж с 10.00 до 21.00 часов.

Контактный телефон организаторов: 8984 102 51 56 Марфа Прокопьевна.