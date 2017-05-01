ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФотофактПервомай в Якутске
ФотофактПоликлиника №1 вышла на субботник
НекрологСкончался известный якутский ученый
Архив новостей
Общество
Первомай в Якутске
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
ТОП НОВОСТИ
ЭксклюзивВойны генералов
НекрологСкончался известный якутский ученый
ЭксклюзивВласти отобрали у оппозиции праздник
Фотофакт
ЭкстраСтрашный взрыв на молокозаводе «АЛРОСА»: новые подробности
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ