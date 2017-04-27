Первокурсница СВФУ Диана Барахова стала призером олимпиады 

фото: из архива участников мероприятия

Студентка первого курса Физико-технического института СВФУ Диана БАРАХОВА разработала цифровой образовательный ресурс для 9-10 классов для изучения явлений и законов физики. Для этого она использовала конструктор LEGO Mindstorms NXT. Проект удостоен третьего места в конкурсе Цифровых образовательных ресурсов Всероссийской студенческой олимпиады по методике обучения образовательной робототехнике, которая прошла 18 и 20 апреля в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете в городе Челябинске.

«Разработанный ресурс описывает работу датчиков с помощью физических явлений и законов. Он предназначен для старшеклассников, так как именно в этот период изучаются явления и законы, описывающие работу компонентов конструктора LEGO Mindstorms NXT, – рассказывает Диана Барахова. – Необходимо практически апробировать работу ресурса и затем начать работу по внедрению проекта в образовательный процесс».

Всего в рамках олимпиады проведено пять конкурсов: теоретический тур, включающий вопросы и задания по методике обучения образовательной робототехнике, конкурс цифровых образовательных ресурсов, конкурс научных докладов и решения педагогических задач. Последнее включало проведение элементов урока или кружка в челябинских школах. «В практическом этапе наш робот завоевал приз зрительских симпатий за самый оригинальный дизайн и конструкцию. Мы очень довольны выступлением и рады, что нам была предоставлена возможность участвовать в таком мероприятии. Надеемся, что в следующем году подготовимся еще лучше», – рассказала студентка.

Будущий физик Диана Барахова получила приглашение к участию в олимпиаде в составе сборной СВФУ, куда вошли призеры Университетской олимпиады по программированию в среде LabView, сообщают в Физико-техническом институте СВФУ.