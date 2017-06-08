Первого зампреда правительства Якутии не отпустили на скандальную ВИП-рыбалку

Новые подробности о скандальной ВИП-рыбалке, вылившейся в уголовное дело, сообщает ИГ «В Якутии.ру». Вертолет был зафрахтован под видом отстрела волков.

Издание уточняет, что первого зампреда правительства Якутии Петра АЛЕКСЕЕВА на борту вертолета не было, хотя в списках он и значился. В последний момент его не отпустило руководство республики.

Был в списке, но не вылетел и министр охраны природы Сахамин АФАНАСЬЕВ.

Не принимал участия в ВИП-рыбалке и подозреваемый по уголовному делу — бывший директор Департамента охотничьего хозяйства РС(Я), ГКУ «Охрана, учет и воспроизводство охотничьих ресурсов», ныне — заместитель руководителя Дирекции биологических ресурсов и ООПТ Министерства охраны природы РС(Я) Егор АНТОНОВ.

Главными пассажирами были… военные. Должностные лица, побывавшие в Якутске по вопросам, связанным с Новосибирскими (Ляховскими) островами (на территории Булунского улуса). Сопровождали их два замминистра охраны природы, сообщает издание со ссылкой на свои источники. ИГ «В Якутии.ру» считает, что рейс мог быть выполнен по линии охраны природы по заданию первого зампреда правительства Петра Алексеева.