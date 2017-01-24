Первое видео белой медведицы Колыманы с детенышем!

Служба информационных программ НВК “Саха” опубликовала эксклюзивное видео белой медведицы КОЛЫМАНЫ со своим детенышем, который родился еще в начале декабря 2016, но стало об этом известно только в январе 2017 г. Сейчас сотрудники якутского зоопарка «Орто Дойду» пока не могут сказать, какого пола медвежонок. Это станет известно, когда медведица выйдет с детенышем из берлоги. Так что интрига остается.

По договоренности с зоопарком Санкт-Петербурга, откуда родом ЛОМОНОСОВ, отец детеныша, если это девочка, она будет передана им. Если мальчик, остается в распоряжении зоопарка Якутии и может быть передан Хабаровску.

Уже известно, что Колымана родила одного детеныша.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU