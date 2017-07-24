Первое производство официально открыли на площадке ТОР «Кангалассы»

Резидент ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы», производственная компания «Бигэ» сегодня официально открыли собственный завод по производству лакокрасочной продукции и деревозащитных покрытий из минерального и органического сырья. Напомним, разрешение на ввод в эксплуатацию объекта Министерство РФ по развитию Дальнего Востока подписало 20 апреля.

Как рассказал директор ООО «Бигэ» Андрей Неустроев, объем капиталовложений в проект составил 32 млн рублей. Сегодня уже работает первая очередь линии, где ведется производство высококачественных акриловых лакокрасочных материалов под марками ARCTIC, WOODEN и MagicPaint. В настоящее время на предприятии трудится 15 человек, из которых шестеро работают непосредственно на производстве. В планах компании обеспечить 20 рабочих мест. «В ближайшее время мы планируем достичь объема производства до 1000 тонн в год и поставлять свою продукцию в другие регионы, поскольку наша продукция дешевле, чем та, что представлена на рынках других регионов», — подчеркнул Неустроев.

В открытии завода приняли участие премьер-министр Евгений Чекин, министр инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) Антон Сафронов, Глава ГО «Город Якутск» Айсен Николаев и другие.

Антон Сафронов, министр инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я):

— Для нашего министерства, ответственного за реализацию территорий опережающего социально-экономического развития в республике, открытие завода ООО «Бигэ» является знаменательным событием. Это первое наше серьезное достижение в работе с ТОРами. Для нас самое главное теперь – определить рынки сбыта. Сейчас ООО «Бигэ» поставляют свою продукцию на нужды строительного сектора, а также населению. Наша задача – включить их в цепочку снабжения крупных промышленных компаний, таких как, АЛРОСА, British Petroleum (ООО «Таас Юрях Нефтегазодобыча»), Колмар и другие. По мере запуска остальных производств резидентов ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» мы также будем содействовать поиску для них крупных потребителей. К каждому из них у нас будет индивидуальный подход. Мы намерены продолжить практику проведения переговоров на уровне руководителей корпораций, который послужит толчком для установления связей между поставщиком и потребителем.

Антон Сафронов также подчеркнул, что следующим этапом может стать выход предприятий на экспорт в другие регионы и страны. «У крупных корпораций, как правило, очень высокие стандарты в работе с поставщиками. Если мы и наши резиденты преодолеем этот рубеж, то смело можем выходить на внешние рынки и легко там конкурировать», — сказал он.

В свою очередь директор компании «Бигэ» Андрей Неустроев сообщил, что компания планирует выйти на рынки Хабаровска и Владивостока.

Территория опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы» создана постановлением Правительства РФ №877 от 21 августа 2015 года. Это единственная площадка в ДФО, где резидентами являются представители малого и среднего бизнеса. В настоящее время в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 23 заявки на получение статуса резидента данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 5 млрд рублей с перспективой создать более 1 тысячи рабочих мест. Резидентами ТОР «ИП «Кангалассы» являются 10 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 2 млрд рублей, планируется создать около 300 рабочих мест.

Фотографии Айаала Черноградского и Афанасия Ефимова