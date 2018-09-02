Уникальные первобытные рисунки найдены возле Якутска!

Древние писаницы впервые найдены в долине Туймаада недалеко от Якутска. Предположительно, рисунки были нанесены охрой 1-2 тысячи лет назад до нашей эры, передает телеканал «Якутия 24».

21 августа, во время охоты на рябчиков, рисунки случайно обнаружил Руслан Кириллин, сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук.

На останках нарисованы семь изображений людей, среди которых молящийся человек и шаман с бубном.

За всю историю Якутии это первые наскальные рисунки, найденные в одной из трех долин. Заметим, что археологи работали в этой местности около ста лет. Казалось бы, неизведанных троп здесь уже нет. Но случайная находка может обернуться для республики научной сенсацией.