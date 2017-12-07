Первенство Якутии по художественной гимнастике соберет более 150 участниц

Спортивный комплекс «Дохсун» столицы Якутии на два дня, с 8 по 9 декабря, станет царством красоты и грации. Именно здесь пройдет первенство региона по художественной гимнастике, участие в котором примут более 150 спортсменок из Якутска и районов республики.

«В рамках турнира нам прежде всего предстоит отобрать кандидатов в состав сборной команды республики, а также выявить перспективные молодые таланты, с которыми можно продолжить дальнейшую плотную работу. Художественная гимнастика – красивейший вид спорта, который должен получить свое дальнейшее развитие в регионе. Нам необходимо совместными силами обеспечить более широкую вовлеченность детей, а также серьезно поработать над подготовкой своих тренерских кадров. Я приглашаю всех якутян в эти дни поддержать наших юных гимнасток», — отметила руководитель Федерации художественной гимнастики РС(Я) Людмила Николаева.

Соревнования, в которых примут участие спортсменки с 2000 по 2010 годы рождения, будут проходить по действующим правилам Международной федерации гимнастики в личном и групповом первенствах.

Главным судьей турнира выступит заслуженный тренер России, судья международной категории Татьяна Грибкова.

Первенство организовано министерством спорта Якутии, федерацией художественной гимнастики РС(Я), а также управлением детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва региона.

Состязания стартуют 8 декабря с 11.00 в спортивном комплексе «Дохсун», торжественное открытие состоится в тот же день в 13.00. Вход для зрителей – свободный.