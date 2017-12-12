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Первая якутская гей-пара рассказала о жизни в Америке

Свадьба в США двух парней из Якутии – 28-летнего Ивана и 38-летнего Сергея – повергла в шок якутян. Чего больше в этом поступке – хулиганства, вызова или личного понимания свободы, Sakhaday решил узнать у самих героев скандальной хроники.

У Сергея, уроженца Колымы и Ивана из Якутска знакомых – полреспублики.  Все отзываются о парнях очень хорошо. «Они не эпатажные, обычные ребята, только слишком добрые и беззащитные», — характеризует однокурсница Сергея. «Сергей и Ваня просто не выжили в нашей агрессивной среде, я рада, что они уехали», — вздыхает одна из общих знакомых. «Добрые, культурные, умные», — твердят их преподаватели университета. Оба молодых человека успешно закончили СВФУ.

На Гуаме ребята живут недолго, всего 7 месяцев. Сергей — тот самый, невысокий, в голубом пиджаке — рассказал журналисту Sakhaday о том, как они дошли до жизни такой.

«Свадьба для нас была очень важным шагом. Мы к этому событию шли пять очень долгих, сложных и страшных лет. Познакомились с Иваном еще в Якутске, когда я работал ювелиром. По понятным причинам, в Якутии мы очень сильно скрывались, и не показывали наши чувства на людях.

Из Якутска мы уехали после того, как меня избили до полусмерти. Как-то вечером подвыпившие молодые парни придрались к одежде и серьгам, и без причин испинали. Уверен, что внешний вид был просто предлогом. Ведь у нас в Якутске могут избить и покалечить просто так. Спасло лишь то, что скорая приехала быстро. Выяснилось, что мне сломали несколько ребер.

Это событие стало последней каплей. Поддерживали, конечно, друг друга. Мы были совсем одни, и против нас был весь мир».

Ребята рассказали, как они очутились в США:

«Уехали из Якутска пять лет назад. Переезжали с места на место. Где бы мы не останавливались, везде встречали одно и то же – презрение.  Вначале поехали в Питер, затем в Краснодар, потом в Москву.

Когда нервы были уже на пределе, сорвались, куда глаза глядят. Мы даже не знали, где найдем приют. Это было сложное время.  Объездили азиатские страны, думали там нам будет легче.

Затем друзья подсказали остров Гуам, где нет никаких предрассудков. (На территории самих США однополые браки разрешены в 37 штатах. Гуам стал первой территорией, находящейся под федеральным управлением, где разрешили подобные браки.).

Знаешь, когда мы только ступили на этот остров, мы были в шоке. Здесь все улыбаются, никто не проявляет агрессии. Вначале мы скрывали отношения, но потом стали представляться как пара, и все нам только говорили – не волнуйтесь, пожалуйста. Люди здесь добродушные, всегда рады помочь. Где та злоба и ненависть, с которой мы сталкивались на протяжении пяти лет? Вначале не верилось, искали подвоха. Но когда поняли, что все искренне желают нам добра и рады за нас, то реально у нас был культурный шок. Это было то спокойствие, которое мы искали все пять лет. Оказалось можно быть собой и не озираться по сторонам.

Сейчас у нас налаживается жизнь. Мы ходим каждое воскресенье в христианскую методическую церковь. В церковь нас приняли, и это удивительно. Во время каждого похода в храм хочется плакать.  Здесь мы обрели друзей. И поняли, что нам нечего стыдиться.

Сейчас мы арендуем жилье. Иван работает мерчендайзером. Я пока жду звонка от компании. С января пойдем на бесплатные курсы английского. Что касается визы, то у нас уже work avtorization и social security number».

Иван и Сергей признаются, что им надоело жить в вечном страхе, поэтому они решили не скрываться. Но известности не рады:

«Мы совсем не собирались светиться в новостях. Я до сих пор в недоумении, зачем людям лезть в чужую жизнь. Вначале я выложил фотографии для моих друзей. Их опубликовал якутский паблик.

Затем я с испугу закрыл профиль, но потом убедили открыть».

Сергей уточняет:

«На самом деле я не собирался докладывать всему миру о нас. Ранее я уже выкладывал фотографии подготовки к свадьбе, и признался друзьям. Это был мой личный каминг-аут. Сейчас в директ и в комментариях пишут поздравления,  …оскорбления и угрозы. Поздравлений больше, это радует. Читаю слухи о том, что я богат, что мы этим скандалом добиваемся гражданства… Но это все домыслы».

Что касается отношений с родственниками, то они сложные. Сергей говорит, что мама давно уже перестала с ним общаться: «Я уже не ребенок, чтобы жить с оглядкой на мнение родственников. И мне нужно чувство свободы, чтобы жить и дышать».

Родственники Вани узнали о свадьбе на этой неделе. Иван, говорят, переживает. Но его радует, что часть родных нашла в себе силы и поздравили со свадьбой.

Как же Якутск?

«Для нас Якутск остался очень агрессивным городом. Но мы скучаем по друзьям и по природе.

В Якутск точно не приедем из соображений безопасности. Не думаем, что что-то может измениться.  В России скорых перемен не случится. А мы не герои. Хочется просто жить и радоваться каждому дню, а не трястись в страхе, ежечасно рискуя быть избитым или убитым».

На вопрос о планах они отвечают то ли в шутку то ли всерьез о детях:

«Жить, радоваться, процветать, планируем в будущем совместных детей. Слава богу медицина сейчас очень развита в этом плане».

Спрашиваем: «Зачем вы выложили в Instagram комментарий замминистра по развитию институтов гражданского общества Ивана Луцкана? Он вас так поразил?».

 «Пусть знают, какой дикий народ живет в Якутске. Для нас это высказывание официального лица звучит дико. Он говорит антиконституционные вещи. Какая разница, какой у тебя цвет глаз, цвет кожи, ориентация, вера и прочее, ты прежде всего человек, права которого должны защищаться», — пожимает плечами Сергей.

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Источник: http://sakhaday.ru/news/pervaya-yakutskaya-gej-para-rasskazala-o-zhizni-v-amerike/
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