Первая в республике Аллея Осуохая

Республиканскому творческому обществу “Осуохай” в этом году исполнилось 30 лет. Для общественной организации – это весьма серьезный срок.

20 июня в 11 часов дня в Городском парке состоялось очень важное юбилейное мероприятие – открытие Аллеи Осуохая. Этого ждали много лет ветераны – для преемственности традиций важно, чтобы молодежь знала на кого равняться.

Мэр города А.С. НИКОЛАЕВ и начальник управления культуры и духовности А.Н. КОРЯКИНА поддержали инициативу общества – отныне в городском парке будет аллея, где вдоль нее будут расположены стенды с портретами легендарных сказителей Осуохая, нынешних победителей состязаний на Ысыахе Туймаады – Дархан Этээччи (сказителей) и заслуженных поэтов-сказителей из разных уголков республики.

В своей речах на открытии Аллеи начальник управления культуры и духовного развития Якутска А.Н.Корякина отметила, что общество “Осуохай” одна из активных общественных организаций, которая из года в год работает, открывая все новые возможности. Был установлен мировой рекорд количества участников осуохая с занесением в Книгу рекордов Гиннеса, Осуохай вышел на улицы и площади Якутска и стал обязательным элементом городских праздников, общество добилось признания сказителей Осуохая как творческих работников, подняло уровень и статус состязаний сказителей на новый уровень.

Председатель общества А.Д. ДАНИЛОВ произнес слова благодарности мэру города А.С.Николаеву, начальнику управления культуры А.Н.Корякиной, директору парке А.С. БУРЦЕВУ, который намерен и дальше благоустраивать Аллею Осуохая. Александр Джурович поблагодарил и членов общества, которые вот уже 30 лет сохраняют, развивают и пропагандируют древнее искусство нашего народа – Священный Осуохай.

Практически сразу после открытия Аллеи начался отборочный этап республиканского конкурса Осуохая, финал которого состоится на Ысыахе Туймаады. Он будет идти до завтра, 21 лучших сказителей-поэтов Осуохая с многих улусов республики заявили о своем участии. Друзья, у вас есть возможность участвовать в осуохае лучших, зарядиться от них позитивной энергией! Приходите в городской парк, пройдитесь по Аллее осуохая и входите в круг Осуохая!

Источник: Специально для Сетевого издания SAKHALIFE.RU Т. АРСКИЙ