Первая леди Якутии станцевала на благотворительном концерте!

Очаровательная супруга врио главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА, председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Людмила НИКОЛАЕВА приняла участие в благотворительном концерте. Мероприятие состоялось вчера в Культурном центре СDФУ «Сергеляхские огни» и было посвящено сбору средств на лечение Светланы АРГУНОВОЙ, вдовы известного якутского мелодиста Ивана АРГУНОВА. Его песни: «Ырыа ыллаары», «Эн баар буоланнын», «Кун кулэр эн хараххар…» стали народными хитами.

Первая леди станцевала в составе двух ансамблей. В составе родного «Кыталык» из «Мегино-Кангаласского улуса, выходцы которого активно встречаются и продолжают танцевать и поныне, исполнила несколько якутских национальных танцев. И в составе клуба бальных танцев «Калипсо» выступила с современными танцами.

Людмила Валерьевна еще и скромна. В ходе концерта не упоминалось, что на сцену выходит первая леди. Просто объявляли ансамбли. И мало кто об этом бы знал, если бы ваша покорная слуга со своим орлиным зрением не увидела фото в фейсбуке телезвезды Катерины ГРИГОРЬЕВОЙ.

Вот как Катерина пришет о боли своей подруги:

РАК… ШОК… БОЛЬ…

Как же трудно это связать с близким тебе человеком. Особенно, когда это молодая красивая, успешная женщина. Света из нас, подружек, самая спокойная, мягкая, добрая по натуре. Хорошая хозяйка, мама, очень отзывчивый человек. В последние годы у нее было много стрессов: тяжелая травма мужа, пожар в доме, ограбление, затем внезапная кончина мужа Ивана. И все это наша дорогая Света пережила очень стойко. Что творилось внутри, знает только она сама. Сегодня Света Аргунова борется за свое здоровье в далекой Корее, вдали от родных людей. Дай бог ей сил свыше, помощи ангелов-хранителей и возможностей современной медицины. Держись, наша Света, исцеления и выздоровления! Мысленно мы с тобой

Светлана Аргунова- участница золотого состава знаменитого ансамбля, педагог по профессии. Много лет проработала в Майинской гуманитарной школе, была директором культурного центра с . Хара, сейчас работает директором Центра дополнительного образования детей. Является депутатом улусного собрания. Активная, очень позитивная, добрая, редкая якутская красавица- мама двух сыновей, любимая молодая бабушка трехлетнего Андрюши. Сложно поверить в этот страшный диагноз. Но увы, его уже подтвердили корейские медики.

Земляки мегино- кангаласцы, коллеги — работники образования улуса провели акцию помощи и собрали значительную сумму для проведения сложной операции в Корее. Светлана вылетела в клинику. На днях ей уже проведут операцию, после нее предстоит курс химиотерапии и длительная реабилитация. Поэтому сбор средств продолжается.

Концерт состоялся, благодаря усилиям многих людей. Вы тоже можете внести свой вклад.

Добровольные пожертвования можно отправить по следующим реквизитам:

карта Сбербанка на имя Аргуновой Светланы Александровны

4276 7600 1273 9601

Л/с 4081 7810 0763 0113 7396.

инн 7707 0838 93

БИК 049 805 609

кор. счет 30101 8104 0000 0000 609

код подразделения банка 1886 0302 08

Есть мобильный банк, привязанный к счету по номеру телефона 8914 267 6722 .

Друзья, мы верим в силу слова и доброго посыла! Пусть все будет хорошо! Да и помогут нашей Светлане ее ангелы -хранители!