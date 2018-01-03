Первая авария 2018 года в Якутске

Первый день 2018 года начался с ДТП в котором пострадал 19 летний студент, примерно в 06 часов утра на перекрестке улиц Кальвица и Богдана Чижика, 19 летний водитель, управляя автомашиной «Форд Фокус», выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Рено Логан».

В результате ДТП водитель автомашины «Форд Фокус» получил травмы головы, ушиб грудной клетки и растяжение связок левой руки.

На водителя автомашины «Форд Фокус» составлен административный материал по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, за управление транспортным средством без прав, за что административным законодательством предусмотрен штраф в размере от 5000 до 15000 рублей. Проведенное медосвидетельствование не выявило у автомобилистов факта употребления алкогольных напитков.

Стоит отметить, что за первый день 2018 года инспекторами ДПС было задержано и отстранено от управления 13 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 4 из которых сели за руль пьяными повторно.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция – лишение свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет.

Госавтоинспекция призывает всех автомобилистов помнить об ответственности, которую они берут на себя, садясь за руль в нетрезвом состоянии. Риск возникновения ДТП становится крайне высоким, и случайной жертвой нетрезвого водителя может оказаться каждый.

Только неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах. Сообщив по номерам телефонов: 127, 47-35-69 дежурная часть ГИБДД или 02, возможно, вы спасете чью то жизнь!