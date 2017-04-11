Персональная выставка московского художника открылась в резиденции Первого президента в Октёмцах

Михаил Николаев – крупнейший в мире социальный политик

6 апреля 2017 года Первый президент Республики Саха Михаил НИКОЛАЕВ принял участие на открытии персональной выставки известного московского художника Кирилла КИСЕЛЁВА, состоявшемся в Библиотеке-архиве Первого Президента Республики Саха Михаила НИКОЛАЕВА в селе Октёмцы Хангаласского улуса.



Талантливейший художник современной России Кирилл КИСЕЛЕВ создает полные духовного и глубокого философского содержания полотна, отображающие сложную историческую судьбу великой России, расскрывая её безмерный души просторы в ярчайших тонах, видимых человеку искренне прозревшему к познанию сокровенной тайны земли Русской и её бесконечно удивительной судьбы. Художник-философ Кирилл КИСЕЛЕВ сумел раскрыть многие секреты традиционной живописной культуры русского народа через доскональное исследование различных аспектов канонической иконописи, имеющей древнейшие корни, исходящие из глубины веков и доносящие до нас первопричину возникновения феномена российской государственности как цивилизационной общности, имеющий транцедентальный характер, преодолеващий все временные горизонты и создающий священный мост культуры над бездной хаоса варварства и мрака беспутства. Его иконописная мастерская имени священномученика митрополита Серафима Чичагова высоко ценится всем православным миром, светские картины художника являются символом российской культуры и дарятся Главой российского государства – Президентом Российской Федерации первым лицам самых могущественных стран мира как образ страны, вечно стремящейся к миру и международного сотрудничеству.

В октемской экспозиции Кирилл КИСЕЛЕВ представил портреты нескольких поколений своей семьи, сотворенные им с возраста 12 лет до расцвета его творчекого таланта в 30 лет. В картинах предстают великолепные психологические штудии славных представителей древнего московского рода, отца – проректора МГУ и матери – врача-ученого, создавшего целое направление в отечественной медицине, дедушки – известного авиаконструктора и бабушки – учительницы, героев социалистического труда.

Выступая на открытии своей выставки Кирилл КИСЕЛЕВ тепло и искренне поблагодарил Первого президента Республики Саха Михаила НИКОЛАЕВА за его деятельность во благо укрепления российской государственности и её культуры. Он также сказал следующее: «Мы, россияне, должны гордится таким великим нашим человеком, коим является Михаил Ефимович. Вы, возможно, даже не знаете каким величайшим уважением и ореолом величия и славы овеяно имя вашего Первого президента в кругах московской интеллигенции. Мы считает его великим человеком, крупнейшим в мире социальным политиком. Он начал свою благородную деятельность во имя процветания нашего народа в те времена, когда это было совсем не модно. Он запустил глубочайший тренд к которому преклоняются сейчас все политики России. Он начал свой величайший труд по раскрытию талантов и человеческого потенциала с самого раннего детства так давно, и является настоящим первооткрывателем. Мы восхищаемся его проектами «Музыка для всех», «Рисуем все» и «Шахматный всеобуч». Для нас важны его призывы сохранить российскую семью и мы всем сердцем поддерживаем этот призыв и говорим да, семья – это судьба и моя национальная идея — быть достойным своих предков. Михаил Ефимович – исключительно бескорыстный человек, где все вы и я являемся частью его большой семьи. Давайте гордится им и попытаемся быть похожими на него».

Первый президент Республики Саха Михаил НИКОЛАЕВ поблагодарил за тёплые слова талантливого художника и пожелал ему новых творческих успехов, озарения и таланта в раскрытии образов своих соотечественников.

Далее московский гость посетил Октемский лицей и школьный технопарк, где он дал не мало творческих советов дизайнерам и 3-Д технологам. Он будет в Якутии до 12 апреля и до этого времени будет проводить свои мастер-классы якутским учащимся.